«طيران الإمارات» تفعّل اتفاقية «الإنترلاين» مع طيران الباهاما

أعلنت «طيران الإمارات» عن تفعيل اتفاقية شراكة الإنترلاين مع طيران الباهاما لتوفير خيارات سفر سلسة للعملاء المتجهين إلى جزر الباهاما.

وتتيح الشراكة بين الناقلتين لـ«طيران الإمارات» توسيع نطاق خدماتها في منطقة الكاريبي، حيث سيتمكن عملاؤها من السفر عبر طيران الباهاما، الناقلة الوطنية لجزر الباهاما، من خلال مطارين في ولاية فلوريدا إلى وجهتين داخل جزر الباهاما، هما: ناسو في جزيرة بارادايس، وفريبورت في جزيرة جراند باهاما. وجرى تفعيل اتفاقية الإنترلاين عقب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الناقلتين في شهر يونيو الماضي.

ويمكن الآن لمسافري «طيران الإمارات» حجز رحلتهم بالكامل من أي نقطة ضمن شبكة الناقلة إلى أورلاندو أو ميامي، ثم متابعة السفر إلى ناسو أو فريبورت، وكل ذلك عبر تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة لكلا الناقلتين.

ويُعد مطارا ميامي وأورلاندو في ولاية فلوريدا من بين اثنتي عشرة وجهة تخدمها «طيران الإمارات» حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشغل الناقلة رحلات يومية إلى ميامي باستخدام طائرة البوينج 777 المحدثة وبتقسيم الأربع درجات، إلى جانب خمس رحلات أسبوعياً إلى أورلاندو على متن طائرة البوينج 777 بتقسيم الثلاث درجات.

ومن خلال هاتين الوجهتين، سيتمكن العملاء من متابعة السفر على رحلات طيران الباهاما التي تشغل بطائرة بوينج 737 إلى وجهتين رئيسيتين داخل الدولة.

من جانب آخر، أطلقت «طيران الإمارات» منتج سفر جديداً، يمنح العملاء مزيداً من الراحة لاستكشاف دول جنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تذكرة «إيميريتس آسيا باس»، التي صممت للمسافرين الباحثين عن تجارب ثقافية متنوعة وبرامج سفر مرنة، مع تبسيط التنقل بين عدة وجهات ضمن حجز واحد، يجمع بين الراحة والقيمة والمرونة.

وتتيح تذكرة «إيميريتس آسيا باس» للعملاء حجز وتصميم برامج سفر متعددة، تشمل: تايلاند، إندونيسيا، فيتنام، ماليزيا، كمبوديا، سنغافورة ولاوس، عبر تذكرة واحدة فقط، سواء كان المسافرون يرغبون في الانطلاق نحو جزر هادئة، أو زيارة معالم ثقافية عريقة، أو استكشاف مدن نابضة بالحياة، تمكنهم التذكرة من الانتقال بين الوجهات بسلاسة، واستكشاف المنطقة بالطريقة التي تناسبهم.

وتمنح تذكرة «إيميريتس آسيا باس» للعملاء مرونة كاملة في تخطيط رحلاتهم، بما يتوافق مع تفضيلاتهم الشخصية، إضافة إلى إمكانية الجمع بين وجهات آسيوية متعددة، وحتى زيارة المدينة ذاتها أكثر من مرة، ويمكن للعملاء اختيار عدد الرحلات الذي يناسبهم، من رحلة واحدة إلى عشر رحلات ضمن منطقة جنوب شرق آسيا، وتصميم برنامج سفر يتماشى تماماً مع أسلوبهم وجدولهم الزمني.