23 مليار درهم قيمة أصول «مساكن دبي ريت» بنهاية سبتمبر 2025

وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7% سنوياً، ما يعكس نمواً صحياً في الإيجارات على مستوى المحفظة.
وبلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مؤكدة جودة المحفظة وحجمها وتنوعها بوصفها من أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي.
وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوى المحفظة، والمعلن عنه على أساس ربع سنوي، نسبة احتفاظ قدرها 97% في كل من الربع الأول، والثاني، والثالث 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات رضا المستأجرين، ومعدلات تجديد العقود.
واستقرت نسبة صافي التمويل إلى القيمة السوقية للأصول عند 4%، بما يعكس إدارة مالية منضبطة واستراتيجية تمويل حصيفة، تدعم متانة المركز المالي والميزانية العمومية للصندوق.
وبعدما نجحنا في تسجيل متوسط معدل الإشغال بنسبة 98%، مع تحقيق معدل احتفاظ بالمستأجرين عند 97% على مدار العام، فإننا بذلك نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التشغيلية بكفاءة وفاعلية عالية.
ويستند هذا الأداء إلى أسس إيجارية راسخة في دبي، مدفوعة بجملة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها النمو السكاني المستمر، ومبادرات الإقامة طويلة الأجل، بجانب مكانة الإمارة الراسخة بوصفها وجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار».
يعتزم الصندوق إضافة نحو 276 وحدة إلى محفظته بحلول النصف الأول من عام 2026، من خلال المشاريع الملتزم بها، بما في ذلك مشروع «جبل علي فيليج» و«غاردن فيو فيلاز»، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الوحدات مجتمعة في تحقيق إيرادات إضافية، تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند استقرارها.
يتبع «مساكن دبي ريت» سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث يتم صرف الأرباح في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، تماشياً مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها، خلال الطرح العام الأولي. وقد قام الصندوق بصرف توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025، وذلك خلال شهر سبتمبر 2025.
فيما يتعلق بنتائج السنة المالية 2026 وما بعدها يعتزم «مساكن دبي ريت» توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية عن كل فترة محاسبية، على أساس نصف سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة.