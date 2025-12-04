23 مليار درهم قيمة أصول «مساكن دبي ريت» بنهاية سبتمبر 2025

واصل صندوق «مساكن دبي ريت» أداءه التشغيلي القوي بوتيرة ثابتة، مدعوماً بمعدلات إشغال مرتفعة، ونهجه المنضبط في إدارة وتأجير الأصول، إلى جانب النمو المستمر في معدلات الإيجار عبر مختلف الفئات السكنية.

وارتفعت الإيرادات بمعدل 10% على أساس سنوي في 9 أشهر من هذا العام 2025، انعكاساً لنمو أسعار الإيجار، وزخم أنشطة التأجير، واستراتيجيات التأجير الفعالة، ضمن مجمعات الصندوق السكنية.

وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7% سنوياً، ما يعكس نمواً صحياً في الإيجارات على مستوى المحفظة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مؤكدة جودة المحفظة وحجمها وتنوعها بوصفها من أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي.

وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98% عبر جميع المجمعات السكنية (+2 نقطة مئوية سنوياً)، بما يبرهن على استدامة الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة، وكفاءة إدارة الأصول.

وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوى المحفظة، والمعلن عنه على أساس ربع سنوي، نسبة احتفاظ قدرها 97% في كل من الربع الأول، والثاني، والثالث 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات رضا المستأجرين، ومعدلات تجديد العقود.

واستقرت نسبة صافي التمويل إلى القيمة السوقية للأصول عند 4%، بما يعكس إدارة مالية منضبطة واستراتيجية تمويل حصيفة، تدعم متانة المركز المالي والميزانية العمومية للصندوق.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: «تؤكد نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مكانة صندوق «مساكن دبي ريت» بصفته من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في دبي؛ بل وتبرز قوة الطلب وعمقه وجودته عبر مختلف أصول محفظتنا.

وبعدما نجحنا في تسجيل متوسط معدل الإشغال بنسبة 98%، مع تحقيق معدل احتفاظ بالمستأجرين عند 97% على مدار العام، فإننا بذلك نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التشغيلية بكفاءة وفاعلية عالية.

ويستند هذا الأداء إلى أسس إيجارية راسخة في دبي، مدفوعة بجملة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها النمو السكاني المستمر، ومبادرات الإقامة طويلة الأجل، بجانب مكانة الإمارة الراسخة بوصفها وجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار».

ويواصل «مساكن دبي ريت» تركيزه على تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل للتوسع والنمو، والتي تستند إلى أصول سكنية عالية الجودة تدر دخلاً منتظماً، مع اعتماد نهج متزن في استخدام التمويل إلى جانب تخصيص رأس المال بشكل منضبط.

يعتزم الصندوق إضافة نحو 276 وحدة إلى محفظته بحلول النصف الأول من عام 2026، من خلال المشاريع الملتزم بها، بما في ذلك مشروع «جبل علي فيليج» و«غاردن فيو فيلاز»، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الوحدات مجتمعة في تحقيق إيرادات إضافية، تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند استقرارها.

يتبع «مساكن دبي ريت» سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث يتم صرف الأرباح في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، تماشياً مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها، خلال الطرح العام الأولي. وقد قام الصندوق بصرف توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025، وذلك خلال شهر سبتمبر 2025.

وبينما تم الإعلان سابقاً فإن إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 سيكون الأعلى من بين 1,100 مليون درهم؛ أو مبلغ يعادل 80% من الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للسنة المالية 2025.

فيما يتعلق بنتائج السنة المالية 2026 وما بعدها يعتزم «مساكن دبي ريت» توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية عن كل فترة محاسبية، على أساس نصف سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة.