طيران الإمارات تطلق تذكرة "إيميريتس آسيا باس" لتوسيع خيارات السفر في جنوب شرق آسيا

أطلقت طيران الإمارات منتج سفر جديد يمنح العملاء مزيداً من الراحة لاستكشاف دول جنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تذكرة "إيميريتس آسيا باس"، التي صُممت للمسافرين الباحثين عن تجارب ثقافية متنوعة وبرامج سفر مرنة، مع تبسيط التنقل بين عدة وجهات ضمن حجز واحد يجمع بين الراحة والقيمة والمرونة.

وتتيح تذكرة "إيميريتس آسيا باس" للعملاء حجز وتصميم برامج سفر متعددة تشمل تايلاند، إندونيسيا، فيتنام، ماليزيا، كمبوديا، سنغافورة ولاوس، عبر تذكرة واحدة فقط. سواء كان المسافرون يرغبون في الانطلاق نحو جزر هادئة، أو زيارة معالم ثقافية عريقة، أو استكشاف مدن نابضة بالحياة، تُمكّنهم التذكرة من الانتقال بين الوجهات بسلاسة واستكشاف المنطقة بالطريقة التي تناسبهم.

تمنح تذكرة إيميريتس آسيا باس للعملاء مرونة كاملة في تخطيط رحلاتهم بما يتوافق مع تفضيلاتهم الشخصية، إضافة إلى إمكانية الجمع بين وجهات آسيوية متعددة، وحتى زيارة المدينة ذاتها أكثر من مرة. ويمكن للعملاء اختيار عدد الرحلات الذي يناسبهم، من رحلة واحدة إلى عشر رحلات ضمن منطقة جنوب شرق آسيا، وتصميم برنامج سفر يتماشى تماماً مع أسلوبهم وجدولهم الزمني. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للوجهات المشمولة بالتذكرة، والشروط والأحكام من هنا.

تتوفر هذه التذكرة للعملاء الذين يحجزون رحلة دولية مع طيران الإمارات إلى كمبوديا، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، فيتنام أو لاوس، سواء تم الحجز مباشرة عبر طيران الإمارات أو مراكز الاتصال أو مكاتب المبيعات أو عبر وكلاء السفر. ويتيح هذا الحل الجديد للمسافرين إمكانية إدارة جميع رحلاتهم عبر منصة واحدة، دون الحاجة إلى شراء تذاكر متعددة من شركات طيران مختلفة.

ومن الشواطئ الهادئة في كوه ساموي إلى الشوارع النابضة بالحياة في بانكوك، تمنح تذكرة إيميريتس آسيا باس المسافرين فرصة مثالية لتخطيط رحلتهم بكل بساطة والاستمتاع بتمديدها دون عناء.

تُعدّ مدن مثل سنغافورة، بانكوك وكوالالمبور بوابات مثالية لبدء رحلة استكشاف المنطقة، بفضل رحلات الربط التي يتم تسييرها بالتعاون مع شركتَي طيران بانكوك وباتيك إير ماليزيا. كما تساهم خدمات طيران الإمارات في تسهيل حركة السفر بين تايلاند وكل من فيتنام وكمبوديا، مما يوسّع نطاق خيارات السفر داخل منطقة جنوب شرق آسيا.

اعتباراً من الآن، يمكن للمسافرين شراء تذكرة إيميريتس آسيا باس مع تذكرة السفر الدولية من طيران الإمارات، وذلك عبر الموقع emirates.com، أو من خلال مراكز اتصال طيران الإمارات، أو مكاتب التذاكر أو وكلاء السفر.