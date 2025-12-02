الإمارات تستقطب 220186 شركة جديدة خلال 11 شهراً

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات رسخت مكانتها نموذجاً رائداً في النمو والتطور والازدهار، محققة نجاحات وإنجازات استثنائية في مختلف المجالات نالت تقدير العالم، وأسهمت في تعزيز مكانتها المتقدمة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف معاليه أن الدولة شهدت تحقيق إنجازات اقتصادية وسياحية استثنائية وغير مسبوقة، تعكس استمرار تطورها ورؤيتها الطموحة نحو بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، فعلى الصعيد الاقتصادي تصدرت دولة الإمارات معدلات نمو الاقتصاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7%، وبلغت نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، ما يؤكد التنوع الاقتصادي المتنامي للدولة والأسس القوية لاقتصادها.

36 ألف علامة تجارية

إضافة إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن الأسواق الإماراتية جذبت أكثر من 220,186 شركة جديدة منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2025، كما سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 36 ألف علامة تجارية وطنية ودولية دخلت أسواق الدولة منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر الماضي، وبنسبة نمو بلغت 48.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس تنافسية وريادة بيئة الأعمال في دولة الإمارات وجاذبيتها القوية للاستثمارات والمشاريع من أنحاء العالم.

ازدهار السياحة

وعلى الصعيد السياحي حققت الإمارات إنجازات بارزة تمثل اعترافاً دولياً بمكانتها، حيث تولت ابنة الإمارات شيخة ناصر النويس، منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما حصلت قرية مصفوت على لقب أفضل قرية سياحية عالمياً لعام 2025، ما يعكس المستوى المرموق للسياحة الإماراتية ويكسبها إشادة واسعة على الصعيد الدولي.

وفي الأداء السياحي حلت دولة الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، وواصل قطاع المنشآت الفندقية في دولة الإمارات مساره التصاعدي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 23.27 مليون نزيل، وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأسهم ذلك الانتعاش في تسجيل أكثر من 79.3 مليون ليلة فندقية، ما يؤكد مكانة الإمارات واحدة من أكثر الأسواق السياحية تنافسية وأداء على مستوى العالم.

الإيرادات الفندقية

كما حققت الإيرادات الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7.2%، لتصل إلى أكثر من 35.9 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية المتاحة ليصل إلى 216,248 غرفة موزعة على 1246 منشأة فندقية في مختلف إمارات الدولة.

وأظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي للقطاع السياحي نمواً مستمراً أيضاً، حيث ارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 79.2% بزيادة 1.8%، مدفوعاً بتدفقات دولية قوية ونمو السياحة الداخلية.

كما ارتفع متوسط مدة الإقامة من 3.38 إلى 3.41 ليلة، ما يعكس زيادة تفاعل الزوار مع المقومات السياحية المتنوعة في الدولة.

وفي الوقت نفسه ارتفع عدد الغرف الفندقية المشغولة بنسبة 3.5% ليصل إلى 46.17 مليون غرفة، كما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف (ADR) بنسبة 4.2% من 534 درهماً إلى 557 درهماً، ما يشير إلى تعزيز إدارة العائد واستمرار قوة الطلب عبر مختلف شرائح السوق.

تنافسية الأعمال

وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد والسياحة واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث أسهمت في إصدار 11 تشريعاً وسياسة اقتصادية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، والتي غطت مجالات حيوية ومتنوعة مرتبطة بحماية المستهلك والسياحة والبيئة والأمن الغذائي والنقل الجوي والاستدامة، كما أصدرت الوزارة خلال الفترة نفسها 8 سياسات وقرارات تنظيمية، تضمنت مجالات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة والشركات وتنظيم المنافسة، بما يعكس دورها الحيوي في تطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزز جاذبيته للاستثمارات.

وأضاف معالي عبدالله بن طوق، أن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية المتميزة في مختلف المجالات، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم وتحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.