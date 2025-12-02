876.56 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في نوفمبر

29.21 مليون درهم رقماً قياسياً جديداً في متوسط المبيعات اليومية

7.75 مليارات درهم إجمالي المبيعات أول 11 شهراً بزيادة 9.57 %

أعلنت سوق دبي الحرة عن تحقيق مبيعاتها الشهرية أرقاماً غير مسبوقة، بعد تسجيلها 876.56 مليون درهم (240.16 مليون دولار أمريكي)، في نوفمبر 2025، بزيادة 16.77%، بالمقارنة مع نوفمبر 2024، أرقامٌ هي الأعلى عبر مسيرة «حرة دبي»، التي تمتد إلى 42 عاماً، كما سجل متوسط المبيعات اليومية رقماً قياسياً جديداً، بلغ 29.21 مليون درهم (8 ملايين دولار أمريكي)، مقارنة مع 26.51 مليون درهم (7.26 ملايين دولار)، في ديسمبر 2024.

وبهذه النتائج يتبوأ نوفمبر 2025 مركز الصدارة بين الأشهر التسعة التي حطّمت الأرقام القياسية هذا العام، متجاوزاً الرقم الشهري القياسي السابق، البالغ 821 مليون درهم (225 مليون دولار )، والمسجّل في ديسمبر 2024.

دعم النمو

وفي إنجاز بارز آخر، تجاوز إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة حتى منتصف نوفمبر حاجز الملياري دولار، في تتويج لزخم النمو المستمر الذي حققته السوق طوال العام، وحقق يوم 29 نوفمبر مبيعات هي الأعلى خلال العام، بعد أن قفزت إلى 37.55 مليون درهم (10.28 ملايين دولار).

أما إجمالي مبيعات العام حتى تاريخه، فقد سجل 7.75 مليارات درهم (2.13 مليار دولار )، بزيادة 9.57%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتجاوز معدل نمو المبيعات معدل حركة المسافرين بنسبة تُقدَّر بنحو 10% (ستُصدر مطارات دبي الأرقام النهائية لأعداد المسافرين في نوفمبر، في وقت لاحق من الشهر)، في مؤشر قوي على فعالية استراتيجيات السوق الهادفة إلى زيادة معدل الاختراق (جذب عدد أكبر من المسافرين للدخول إلى المتاجر، بدلاً من المرور من دون زيارة)، وتحسين معدلات التحويل (زيادة نسبة الزوار الذين يشترون فعلياً بعد دخول المتجر)، ورفع القيمة الإجمالية للمعاملة الواحدة.

علامة فارقة

راميش كيدامبي: الإنجاز يرسّخ مكانة السوق الرائدة في القطاع

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «شكل شهر نوفمبر علامة فارقة في مسيرة سوق دبي الحرة على مدى 42 عاماً، إذ سجل أداءً استثنائياً بكل المقاييس، متجاوزاً حاجز الملياري دولار أمريكي بحلول 15 نوفمبر، ومحققاً رقماً قياسياً جديداً لأعلى مبيعات شهرية على الإطلاق، في إنجاز مهم يرسّخ مكانة السوق الرائدة في قطاع تجزئة السفر، ويعكس نجاحها في الحفاظ على وتيرة نمو عالية، وأداء لافت طوال العام».

كذلك سجلت سوق دبي الحرة نمواً في المعاملات عالية القيمة خلال نوفمبر، إذ ارتفعت المعاملات التي تقل قيمتها عن 500 درهم بنسبة 1.35%، من حيث العدد، و6.94% من حيث القيمة، لتسهم بـ 25% من إجمالي المبيعات.

بالمقابل، زادت المعاملات التي تزيد قيمتها على 500 درهم 15.16%، من حيث العدد، و20.54% من حيث القيمة، لتشكّل النسبة المتبقية البالغة 75% من المبيعات.

الأكثر مبيعاً

وواصلت العطور تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً، مسجلة 160.58 مليون درهم (44 مليون دولار) في نوفمبر، بزيادة 13.29%، مدعومة بإطلاق عطور جديدة وحصرية.

تلتها المشغولات الذهبية في المرتبة الثانية، بمبيعات بلغت 87.67 مليون درهم (24.02 مليون دولار أمريكي)، بزيادة بلغت 16.68%. كذلك ارتفعت مبيعات منتجات التبغ محققة 85.99 مليون درهم (23.56 مليون دولار )، بزيادة 11.44%.

أما السكاكر والحلويات، فسجلت مبيعاتها رقماً قياسياً، هو الأعلى في تاريخها، بارتفاع 42.93%، محققة 83.29 مليون درهم (22.82 مليون دولار) في نوفمبر.

وسجلت مبيعات «شوكولاتة دبي» 35.69 مليون درهم (9.78 ملايين دولار)، أي ما يعادل 80.59 طن من 9 علامات تجارية، لتسهم بـ 42.86% من إجمالي مبيعات السكاكر والحلويات.

كما ارتفعت مبيعات الإلكترونيات 13.60%، مسجلةً 67.22 مليون درهم (18.42 مليون دولار أمريكي)، مدفوعة بمبيعات قياسية لهاتف «آيفون 17»، بلغت 26.73 مليون درهم (7.32 ملايين دولار)، حيث تم بيع 5,216 وحدة.

وسجلت مبيعات الأزياء الفاخرة في سوق دبي الحرة نمواً متصاعداً، وصل إلى 40% في نوفمبر، وبلغ متوسط عدد المعاملات في هذه الفئة 381 معاملة يومياً، فيما ارتفع متوسط قيمة المعاملة 10.17%.