مركز دبي المالي العالمي يجدد التزامه بدعم رؤية الإمارات في عيد الاتحاد

قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي :في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، نجدد التزامنا في مركز دبي المالي العالمي بدعم رؤية الإمارات الطموحة لتكون في طليعة المراكز المالية العالمية.

وأضاف: لقد أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في الابتكار والتميز، ويواصل المركز الاستثمار في المستقبل عبر تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية للأعمال وتطوير منظومة مالية متكاملة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وتابع: سنعمل على توحيد جهود القطاع المالي لتمكين الأجيال القادمة من بناء إرث اقتصادي مستدام، ونرسخ موقع الإمارات كقوة مالية عالمية تقود التغيير وتُلهم العالم."

وبمناسبة احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، يؤكد مركز دبي المالي العالمي التزامه الراسخ بدعم مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

وعلى مدار أكثر من عقدين، ساهم المركز في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية، حيث يضم اليوم أكثر من 8,000 شركة تعمل في مختلف القطاعات، مستفيداً من بنية تحتية متطورة وإطار قانوني وتنظيمي عالمي المستوى.

ويواصل المركز جهوده في تطوير منظومة مالية متقدمة بما يتماشى مع أهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33" ورؤية الإمارات الطموحة، من خلال الابتكار في التكنولوجيا المالية، واستقطاب الاستثمارات العالمية، وتمكين الشركات ورواد الأعمال لتحقيق النمو المستدام، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.

كما شهدت الفعاليات في المركز أجواءً احتفالية مميزة تجسّد الثقافة الإماراتية من خلال المأكولات والمشروبات التقليدية، العروض الحية، والأنشطة التفاعلية التي أضفت طابعاً تراثياً أصيلاً على الاحتفال.