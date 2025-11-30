«الشارقة الرقمية» تخرّج الدفعة الأولى من برنامج تطوير الكفاءات في الذكاء الاصطناعي

شهد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية حفل تخريج 15 مختصاً من برنامج «تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» الذي نظمته الدائرة، حيث قدم الخريجون مشاريع نوعية تعكس مهاراتهم في توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية في الإمارة. وقدم الخريجون خلال الحفل مشاريع نوعية تعكس قدراتهم على ابتكار حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، وترتقي بكفاءة وجودة الخدمات الحكومية في الإمارة.

وشهدت فعاليات حفل تكريم أولى دفعات هذا البرنامج المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير الدائرة، إلى جانب تيمور علي مير، شريك في أكاديمية PwC الشرق الأوسط وقائد المؤهلات المهنية في الأكاديمية، وممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة.

واستعرض الحفل ثلاث حزم من المشاريع النوعية التي أنجزها المشاركون خلال البرنامج، وتناولت محاور التنمية الاجتماعية والبشرية، والبنية التحتية الحضرية وإدارة المدن، والأمن والاقتصاد والموارد الطبيعية، مجسِدة رؤية الشارقة في ترسيخ ثقافة البيانات ودعم مسيرة التحول الرقمي المستدام في الإمارة.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن البرنامج يترجم التزام الدائرة ببناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسار التكامل الرقمي واستشراف المستقبل، مشيداً بإنجازات الخريجين التي تعكس الأولويات الوطنية. وقال: نحتفل، اليوم، بثمرة من ثمار الاستثمار في الإنسان الذي نؤمن به طريقاً راسخاً نحو التقدم والتميز. لقد أثبت المشاركون في البرنامج التزامهم بالتعلُم والتطبيق، وقدموا مشاريع متميزة تظهر قدراتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في خدمة العمل الحكومي والمجتمع، مضيفاً: تمثل هذه المشاريع نماذج عملية تظهر كيف يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي المساهمة في تطوير حلول واقعية لتحديات المستقبل.

وقال تيمور علي مير: يؤكد تعاوننا مع دائرة الشارقة الرقمية على أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية باعتباره حجر الزاوية للتحول الرقمي الهادف. يزود هذا البرنامج المشاركين بمهارات عملية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الخدمات الحكومية والمساهمة في التنمية المستدامة على المدى الطويل. نحن فخورون بما حققوه، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا المشتركة في رسم ملامح مستقبل الشارقة الرقمي.