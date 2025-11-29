Al Bayan
أعمال

الاتحاد للطيران: عودة عمليات تشغيل طائرات A320 إلى الوضع الطبيعي

وام

عادت رحلات الاتحاد للطيران إلى جدولها التشغيلي المعتاد بعد الانتهاء بنجاح من تثبيت التحديث البرمجي المطلوب من شركة إيرباص على أسطول طائرات A320.

وأمدت الناقلة في بيان اليوم أنها وبفضل الجهود الاستثنائية لفرقها التشغيلية والفنية، تم تنفيذ التحديث بسرعة وبأقل قدر من التأثير على العمليات، رغم انشغال الحركة في مطار زايد الدولي خلال فترة السفر المزدحمة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

ونوهت الشركة في البيان، إلى جهود فرق العمل في جميع محطات الشبكة ومهنيتهم العالية.

وأكدت أن السلامة تبقى دائماً على رأس أولوياتها.