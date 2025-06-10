«بيئة» تتوسع في التطوير العقاري لبناء مدن المستقبل

أعلنت «بيئة» عن توسّعها الاستراتيجي ودخولها قطاع التطوير العقاري، في إطار تعزيز خبراتها في إدارة المشاريع العقارية، مما يؤكد التزامها الراسخ ببناء مدن متطورة تواكب تطلعات المستقبل وتحسين جودة الحياة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة»، إن التوسع إلى قطاع التطوير العقاري يمثل تطوراً طبيعياً للمجموعة، ويفتح المجال أمام فرص جديدة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، مشيراً إلى أن «بيئة» تهدف إلى إنشاء مجتمعات حضرية استثنائية تُسهم في إرساء معايير إقليمية جديدة، وتقدم نموذجاً عالمياً لمفهوم العيش في المدن المستقبلية.