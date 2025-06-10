مطار الشارقة يعزز ثقافة الشراكة مع المتعاملين

كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي عدداً من الفائزين المشاركين في برنامج «لأننا نهتم...»، الذي يُعنى برصد آراء وملاحظات المتعاملين حول جودة الخدمات المقدمة في المطار، وذلك تقديراً لمساهمتهم الفاعلة في تعزيز تجربة المسافرين ودعم جهود التطوير والتحسين المستمر.

ويأتي التكريم في إطار حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة التفاعل الإيجابي مع المتعاملين، وتعزيز مبدأ الشفافية والاستماع إلى صوت المسافر، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التميز في الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في أن يكون مطار الشارقة محطة متميزة للمسافرين على مستوى المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة مطار الشارقة الدولي، أن «برنامج لأننا نهتم» يُعد إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الهيئة لفهم احتياجات وتوقعات المتعاملين، وهو ما يعكس التزامنا المتواصل بتحقيق التميز في رضا العملاء، مُشيراً إلى أن ملاحظات المسافرين تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة الهيئة التطويرية.

ويتبنّى مطار الشارقة نهجاً متكاملاً متعدد القنوات لرصد آراء المتعاملين وملاحظاتهم، بما يضمن استمرارية تحسين تجربة السفر. وتشمل أدوات جمع الملاحظات استبيانات رضا المتعاملين المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار (www.sharjahairport.ae)، إضافة إلى مقابلات مباشرة يجريها موظفو خدمة المتعاملين مع المسافرين، مالاستفادة من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاستطلاعات الرقمية المعروضة على شاشات المعلومات بمبنى المطار.