الذكاء الاصطناعي وتمكين الكفاءات يقودان توسع مايكروسوفت في الإمارات

تواصل شركة مايكروسوفت العالمية، ترسيخ حضورها في دولة الإمارات، عبر إطلاق وتنفيذ مجموعة من المشاريع والاستثمارات الإستراتيجية التي تعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتدعم مسيرتها نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استثمارية كبرى لمايكروسوفت تمتد بين عامي 2023 و2029، بقيمة إجمالية تبلغ 15.2 مليار دولار أمريكي، تمثل أحد أكبر الالتزامات الاستثمارية للشركة في المنطقة، وتركز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التكنولوجيا والثقة وتنمية المواهب، بهدف تسريع الابتكار الرقمي، وتعزيز البنية التحتية السحابية، وتمكين الكفاءات الوطنية من المهارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، إن استثمارات الشركة في الدولة تجسد التزاماً طويل الأمد بدعم رؤيتها للتحول الرقمي والريادة في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الخطة تتضمن استثمار 1.5 مليار دولار في شركة "جي 42"، وأكثر من 10 مليارات دولار في تطوير مراكز بيانات سحابية متقدمة، إلى جانب أكثر من 3 مليارات دولار لتعزيز العمليات المحلية وبناء الشراكات الإستراتيجية.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن إحدى المبادرات المحورية ضمن هذه الخطة هي التعاون مع شركة "خزنة داتا سنترز" التابعة لمجموعة "جي 42" لإضافة قدرة جديدة تبلغ 200 ميغاواط بحلول عام 2026، ما يسهم في تعزيز خدمات "أزور" السحابية السيادية داخل الدولة، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من إدارة عملياتها الرقمية بكفاءة وأمان أعلى، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للحلول التقنية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستنعكس إيجاباً على قطاعات الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المبتكرين، ودعم الشركات الناشئة، وتحفيز الصناعات المحلية على تبني تقنيات الجيل القادم، مؤكداً أن مايكروسوفت تعمل على بناء منظومة رقمية شاملة تُسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن الشركة تولي تنمية رأس المال البشري أولوية قصوى ضمن إستراتيجيتها في الدولة، إذ أطلقت مبادرة "Microsoft Elevate UAE" التي تستهدف تأهيل أكثر من 250 ألف طالب وأكاديمي، إضافة إلى 55 ألف موظف حكومي بمهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة في المستقبل، وذلك ضمن التزامها بتدريب مليون شخص في الدولة بحلول عام 2027.

وبيّن أن مايكروسوفت تدعم أيضاً البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" ومركز تطوير الهندسة العالمي في أبوظبي، اللذين يسهمان في تطوير المواهب الوطنية ودعم الأبحاث المتعلقة بنماذج اللغة للغات الأقل تمثيلاً عالمياً، ما يعزز حضور الإمارات كمركز ابتكار معرفي في المنطقة.

وأكد كامل أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً إضافياً في بنية مايكروسوفت التحتية في الدولة، عبر إنشاء مراكز بيانات جديدة وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم احتياجات التحول الرقمي في مجالات الحكومة والتعليم والطاقة والخدمات المالية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستدعم جهود الإمارات في بناء اقتصاد رقمي تنافسي وتعزيز مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر استعداداً للمستقبل.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة "جي 42" من خلال مؤسسة مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول "Responsible AI Future Foundation"، على تطوير نماذج ابتكار أخلاقية ومستدامة تضمن أن يكون التقدم التكنولوجي مبنياً على مبادئ الشفافية والثقة والاستدامة طويلة الأمد، بما يرسخ موقع الدولة رائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول.

وأكد المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، أن استثمارات الشركة في الدولة ليست مجرد توسع تقني، بل شراكة إستراتيجية لدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على المعرفة والابتكار، ويهدف إلى تمكين الإنسان عبر التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مايكروسوفت ماضية في دعم طموحات الدولة في أن تكون نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المستدام.