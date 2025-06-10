600 مشارك في 4 ورش لغرف دبي للتوعية بقانون الشركات والامتثال والجمارك والضرائب

نظمت غرف دبي، مؤخراً، سلسلة من 4 ورش عمل متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، التي هدفت إلى توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال بدبي.

وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة، مثل قانون الشركات التجارية في الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي، وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. ولاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها نحو 600 مشارك من القطاع الخاص.

أقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركة «إي واي لو»، وركزت على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وقانون شركات مركز دبي المالي العالمي، وقدمت لمحة شاملة حول واجبات أعضاء مجلس الإدارة، ومبادئ حوكمة الشركات، ومجالات المخاطر الرئيسية لعدم الامتثال القانوني للشركات المحلية، وشركات مركز دبي المالي العالمي. واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات.

وعقدت ورشة العمل الإلكترونية الثانية بالشراكة مع جمعية الامتثال والأخلاقيات المؤسسية وشركة «طاقة»، وسلطت الضوء على العناصر الرئيسية لبرنامج الامتثال الفعّال، وجوانب المخاطر القانونية والتنظيمية، وبحثت دور الامتثال في منع الانتهاكات التنظيمية وتحسين قيمة الأعمال.

وتناولت ورشة العمل الثالثة، التي أقيمت بالتعاون مع مكتب التميمي وشركاه للمحاماة، قانون الجمارك الإماراتي، وقانون الجمارك الموحد لدول التعاون. وقدمت لمحة عن الإطار الجمركي في المنطقة، وتناولت مواضيع مهمة مثل هيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي.

وكانت الفعالية الرابعة ورشة توعوية حول تحديات الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، نظمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب. وركزت على تعريف المشاركين بمتطلبات وإجراءات الضرائب والامتثال المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ضمن إطار النظام الضريبي بالإمارات.