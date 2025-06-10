فوز مشاريع «رواد» الشارقة بمزيد من العقود الحكومية في 2024

كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» عن تحقيق مشاريع الأعضاء نجاحاً لافتاً في الفوز بتعاقدات مع جهات حكومية في الدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات 3 ملايين و484 ألفاً و680 درهماً خلال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالعام السابق.

وقالت فاطمة آل علي، مديرة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» بالتكليف، إن إجمالي قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء خلال العام الماضي سجل ارتفاعاً بفارق 673,039 درهماً مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه قيمة المشتريات 2,811,641 درهماً وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 23.9%، منوهة بأن العام الماضي شهد فوز 46 مشروعاً بـ318 عقداً مع 42 جهة حكومية في قطاعات متنوعة شملت الضيافة والخدمات المكتبية وغيرها.

ووجهت آل علي شكرها إلى الجهات الحكومية الداعمة للمشاريع الأعضاء والتي تصدرتها من حيث القيمة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة ثم بلدية مدينة كلباء تلتها دائرة شؤون الضواحي بالإضافة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أما من حيث عدد التعاقدات مع مشاريع «رُوّاد» فقد تصدرت قائمة الجهات الحكومية دائرة شؤون الضواحي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الشارقة للمتاحف. وبنهاية عام 2024 ارتفع إجمالي المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» والمنضمين إلى نظام سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بالشارقة إلى 129 مشروعاً.