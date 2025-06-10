«تعاون بين «مرحبا» و«برايم هيلث» لتقديم خدمات عالمية للسياحة العلاجية في دبي

أبرمت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية للضيافة في المطارات، والتابعة لدناتا، اتفاقية شراكة مع «برايم هيلث» لتقديم خدمات سفر متميزة للزوار القادمين إلى دبي لتلقي العلاج الطبي.

وتستهدف هذه الشراكة، ضمان توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للزوار تتكامل مع جودة الرعاية التي تقدمها «برايم هيلث»، حيث ستقدم «مرحبا» خدماتها المتكاملة في مجال الضيافة في المطار لدعم المسافرين القادمين لتلقي العلاج، بما في ذلك خدمات الاستقبال والترحيب، والمواصلات بسيارة مع سائق، واستخدام صالات المسافرين.

كما ستسهم خدمات إنجاز إجراءات السفر في أي مكان، وخدمة الوصول والمغادرة، التي تم تدشينها مؤخراً، من تجربة السفر، ما يوفر للزوار تجربة سلسة ومريحة لدى وصولهم أو مغادرتهم.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول عمليات مطارات الإمارات في دناتا: «يسرنا التعاون مع برايم هيلث لتعزيز تجربة السياحة العلاجية في دبي، حيث تعكس هذه الشراكة تركيزنا المشترك على تقديم أرقى مستويات الرعاية والراحة والتميز في الخدمة.. فمن خلال خدمات مرحبا المتميزة نضمن للمسافرين القادمين لتلقي العلاج الشعور بقدر كبير من الرعاية والاهتمام اعتباراً من لحظة وصولهم».

ورسخت دبي مكانتها بشكل متسارع كوجهة عالمية رائدة في مجال السياحة العلاجية، بفضل تمتعها بمزايا نوعية تجمع بين التطور الفائق لقطاع الرعاية الصحية وتميز وفخامة بنيتها الأساسية عالمية المستوى والخدمات الرفيعة في مختلف المجالات، ما أتاح لها استقطاب أكثر من 691 ألف زائر للعلاج الطبي في عام 2023، تجاوز إنفاقهم على خدمات الرعاية الصحية 1.03 مليار درهم.