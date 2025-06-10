غرفة الشارقة ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من أداء دور فعال في استقطاب الوفود التجارية وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية، وتنمية بيئة الأعمال وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني للبرتغال، بحضور عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وهبة المرزوقي، رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة في غرفة الشارقة، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس.

وسلط فيلم توضيحي الضوء على أبرز إنجازات المجلس. واستعرض محطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس، والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة. كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس عبر خطط تطويرية.