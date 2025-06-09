الحبتور يزور سوريا لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار

أكدت مجموعة الحبتور الإماراتية، في بيان الاثنين، أن رئيسها رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، سيزور سوريا في الأيام المقبلة، لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون.

وقالت الشركة في البيان: «يعتزم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد رفيع المستوى من المجموعة، يضم كبار التنفيذيين. وتأتي هذه الزيارة، في إطار توجه المجموعة نحو استكشاف فرص التعاون مع الحكومة السورية، ودراسة إمكانات الاستثمار في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان راسخ بقدرة سوريا على استعادة عافيتها ومكانتها، وبأهمية الشراكة في مرحلة إعادة البناء».

وقال خلف الحبتور: «سوريا بلد غني بثقافته، وتاريخه، وشعبه المتمكّن. نؤمن بإمكاناتها المستقبلية، ونرغب أن نكون جزءاً من نهضتها، من خلال مشاريع نوعية تخلق فرص عمل».

وأضاف: «ننظر إلى سوريا بثقة كبيرة، ونؤمن بأن شعبها يملك من الطاقات والقدرات ما يؤهله لصناعة مستقبل قوي. ونحن كمجموعة عربية ذات جذور عميقة، نعتبر من واجبنا الأخلاقي والاقتصادي، أن نكون حاضرين كشركاء في أي فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر».

وفي سياق الترتيبات الخاصة بالزيارة، يصل إلى دمشق وفد من المديرين والمسؤولين في مجموعة الحبتور، قبل وصول رئيس مجلس الإدارة، وذلك لإجراء دراسات استطلاعية تمهيدية، وعقد لقاءات مع عدد من الجهات المعنية، على أن تكون هذه اللقاءات مقدّمة للاجتماعات التي سيعقدها الحبتور لاحقاً خلال زيارته الرسمية.

تُعد مجموعة الحبتور من أبرز المجموعات الاستثمارية في المنطقة، ولها حضور مؤثر في عدد من الأسواق داخل الإمارات وخارجها. وتمتاز بمشاريعها المتكاملة، ورؤيتها طويلة الأمد، وتحرص على أن تكون استثماراتها ذات قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية، في كل بلد تعمل فيه.