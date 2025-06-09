توقعات بوصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار نهاية العام

تشير التوقعات إلى أن الذهب في طريقه لتحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بحسب الخبير الاقتصادي أحمد عنيزان، متوقعاً أن يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولار بحلول نهاية العام.

وأوضح عنيزان، الذي يشغل منصب نائب المدير التنفيذي في إحدى أبرز شركات الذهب بالمنطقة، أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، والتوترات الجيوسياسية، دفعت العديد من المستثمرين والأفراد بل والحكومات إلى التحوّل نحو الذهب كخيار استثماري آمن وموثوق.

وقال عنيزان: نحن نشهد تحوّلاً جذرياً في طريقة تعاطي الأفراد مع الذهب. لم يعد يُنظر إليه كمجوهرات فحسب، بل كأصل يحافظ على الثروة ويقاوم تقلبات الأسواق.

ونوّه عنيزان بالدور الرائد الذي تلعبه الإمارات على مستوى صناعة وتجارة الذهب، مؤكداً أنها تسعى لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وسياستها التجارية المفتوحة، وتنوع مصادر استيراد الذهب الخام.