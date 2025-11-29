دبي تستضيف اجتماع لجنة الاتصال بالمنظمة العربية للطيران المدني

استضافت دبي أعمال الاجتماع الثالث للجنة الإعلام والاتصال المؤسسي التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني، برئاسة مصعب الحوسني، مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس اللجنة، وبحضور مميز لممثلي الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

وجاء انعقاد اجتماع اللجنة بالتزامن مع فعاليات معرض دبي للطيران 2025، حيث شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة سبل إطلاق حملات ترويجية تسهم في تعزيز مكانة الطيران المدني العربي على الصعيد الدولي.

وتسليط الضوء على إنجازات الدول العربية في هذا القطاع الحيوي. وعلى هامش الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة مع سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

وذلك في منصة الهيئة داخل معرض دبي للطيران. وأكد السويدي أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون لتطوير آليات الاتصال والترويج للطيران المدني العربي، وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء بما يخدم استدامة القطاع ويدعم حضوره ومكانته عالمياً.

كما نظمت جولة تعريفية لأعضاء اللجنة في أجنحة ومنصات معرض دبي للطيران، اطّلع خلالها الوفد على أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطيران المدني، إضافة إلى الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشترك بين الدول العربية والشركاء الدوليين.