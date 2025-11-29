«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تطلق باقة العروض الترويجية في دبي

انطلقت، أمس، فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي، حيث تم تمديد هذه الدورة الأكبر من الفعالية لتكون مدتها 5 أيام احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات.

وتستمر الفعالية في أنحاء المدينة حتى يوم 2 ديسمبر، لتجمع بين العروض الترويجية الاستثنائية والأجواء الاحتفالية المميزة، مع تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 500 علامة تجارية في 2000 متجر.

وبدأت الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع عرض «24 ساعة من التخفيضات» في دبي فستيفال سيتي مول، والذي قدم للمتسوقين أمس عروضاً حصرية، ويوماً كاملاً من الفعاليات الترفيهية، وفرصةً نادرة لخوض تجربة تسوق ليلية نابضة بالحياة.

ويمكن للمتسوقين اغتنام فرصة وجود العديد من العروض الترويجية التي يمكن الاختيار من بينها خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بفعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

أزياء أنيقة

وتقدم الدورة عروضاً ترويجية استثنائية على أبرز علامات الأزياء، ما يجعلها الفرصة المثالية لتجديد محتويات خزانة الملابس قبل احتفالات عيد الاتحاد.

حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات كبرى تقدمها أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء مثل: دي كيه إن واي، وجيوردانو، وهولستر، وكيابي، وإل سي وايكيكي، ومايكل كورس، ونكست، وتيد بيكر، ويو إس بولو أسوسييشن.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض على العطور، ومنتجات العناية بالبشرة، ومستحضرات ومستلزمات التجميل في عدد من أشهر الوجهات المتخصصة في هذه المنتجات بما في ذلك سيفورا، وإن واي إكس، وواتسونز، وأودورا، وNARS، وماك.

وتفتح المتاجر الكبرى متعددة الأقسام أبوابها أمام المتسوقين للاستفادة من العروض المتنوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بفعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، بما في ذلك براندس فور لس، وموجي، وريبوك، وتايبو، وإكسبرشنز ستايل، وبي بي زد، حيث تقدم هذه المتاجر تخفيضات هائلة على الملابس، والأدوات المنزلية، ومستلزمات الحياة العصرية، والقرطاسية، وهدايا عيد الاتحاد.

تجارب مميزة

وتقدم أفضل العلامات التجارية المتخصصة بالأحذية والإكسسوارات تخفيضات حصرية بمناسبة عيد الاتحاد، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض لا تُفوَّت.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض مميزة على قطع الذهب والمجوهرات الرائعة والأكسسوارات الفاخرة من علامات تجارية مرموقة. وسيحظى المتسوقون بفرصة استكشاف وشراء منتجات الألماس المميزة، والساعات الفاخرة، والهدايا المميزة لأحبائهم بأفضل الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط.

الأجهزة الإلكترونية

وتقدم مجموعة من أشهر المتاجر، بما في ذلك إي سيتي، وفيرجن ميغاستور، وذا ماترس ستور، وبلوم، وبوتري بارن، ومارثا ستيوارت هوم، عروضاً مبتكرة على تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الذكية والأدوات المنزلية.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض لا تُضاهى على أزياء، وألعاب، ومستلزمات، وهدايا الأطفال في متاجر ماماز وباباز، وكارترز، وليغو، ومونسون تشيلدرن، وذا تشيلدرنز بالاس، ومذركير، مما يشكل وقتاً مثالياً للتسوق ومفاجأة الأطفال بهدايا رائعة بمناسبة عيد الاتحاد.

تقدم مجموعة من أفضل برامج الولاء في دبي عروضاً رائعة للمتسوقين خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يمكن لأعضاء كلوب أباريل وميوز مضاعفة نقاط المكافآت على مشترياتهم، ما يضيف المزيد من القيمة إلى مشترياتهم.

وسيحظى أعضاء برنامج الولاء بلو بفرصة مضاعفة نقاط المكافآت الخاصة بهم عند إنفاق مبالغ بين 1000 و10000 درهم في دبي فستيفال سيتي مول، ما يجعل من عرض «24 ساعة من التخفيضات»، وفعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» فرصة لتعزيز مكافآت التسوق.

ويطلق سيتي سنتر ديرة عرض «تسوق واربح» بمناسبة مرور 30 عاماً على افتتاحه، حيث يتيح العرض للمتسوقين فرصة ربح 30000 نقطة شير يومياً، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة الدفع الرباعي الفاخرة جايكو جيه 8.