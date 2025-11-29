«دبي للسلع» و«Bybit» يكرّمان الفائزين بهاكاثون «ويب 3.0 أنليشد»

أعلنت «Bybit»، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، اختتام هاكاثون «ويب 3.0 أنليشد #3»، الذي استضافته بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، وكرّمت المسابقة 5 مشاريع بجوائز إجمالية 140 ألف دولار، بعد منافسة عالمية استقطبت 90 فريقاً ضمن 6 مسارات للابتكار.

وشهدت نسخة هذا العام توسّعاً في نطاقها، عبر إضافة فئتين جديدتين، هما الذكاء الاصطناعي اللامركزي والعلوم اللامركزية، إلى جانب المسارات القائمة التي شملت التمويل اللامركزي، وألعاب الويب 3، والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز.

وجاء التوسّع، ليعكس التنوع المتزايد والنضج التقني للحلول التي تشهدها منظومة التقنيات اللامركزية. وقدمت 10 فرق متأهلة للنهائيات أفكارها أمام لجنة تضم نخبة من خبراء القطاع، وقادة رأس المال الجريء. وتم اختيار 5 فرق للفوز والتكريم، استناداً إلى مستوى الابتكار، وجودة التنفيذ التقني، وإمكانات التأثير المستقبلي.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعكس الزخم المتنامي وراء هاكاثون ويب 3 أنليشد، مدى ترسيخ دبي لمكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الجيل القادم.

ففي غضون 3 سنوات فقط، تطورت هذه المنصة من فكرة إقليمية إلى مرجع عالمي في ابتكارات الويب 3، جامعةً المبدعين والمستثمرين والشركاء من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إدراج مساري الذكاء الاصطناعي اللامركزي والعلوم اللامركزية هذا العام، ليجسد قدرة «المركز» على استشراف التغيرات التكنولوجية والاستجابة لها. ويؤكد ذلك التزامنا الراسخ بدورنا في صياغة مستقبل الابتكار اللامركزي، وضمان استمرار ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي».

وقالت هيلين ليو الرئيس التنفيذي المشارك في Bybit: «تواصل شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، إثبات مدى سرعة تطوّر منظومة الويب 3.0 في دولة الإمارات. فمع كل عام، نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في العمق التقني، ومستوى الفرق العالمية المشاركة في ويب 3 أنليشد».