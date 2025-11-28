مطارات دبي تحتفل بعيد الاتحاد بأجواء «الفريج الإماراتي» التراثية



احتفلت مطارات دبي بعيد الاتحاد الـرابع والخمسين لدولة الإمارات من خلال تجربة تراثية مميزة مستوحاة من الفريج الإماراتي القديم، ذلك الحي الذي كان يمثل قلب الحياة الاجتماعية في بدايات الدولة.

جاء الاحتفال، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مطارات دبي، رئيس سوق دبي الحرة، في المبنى 3 من مطار دبي الدولي، تزامناً مع «عام المجتمع»، وتجسيداً لقيم الوحدة والانتماء والتلاحم التي تميّز الثقافة الإماراتية وروح مجتمع المطار oneDXB.

واحتفاء بإرث الآباء المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، شكّل الحدث تقديراً عميقاً لقيم الوحدة والتراحم والتطلع إلى المستقبل، وهي قيم لا تزال تصوغ شخصية دولة الإمارات وروح مجتمع المطار، حيث استعاد الاحتفال أجواء الفريج بكل تفاصيلها، بالعودة بالزمن واستكشاف أسلوب حياة الأسر الإماراتية قديماً، وكيف كانوا يتبادلون اللقاءات والمناسبات في الأزقة والمساحات المشتركة التي شكّلت ملامح هوية المجتمع.

وشارك الموظفون خلال المناسبة في تجارب ثقافية أصيلة شملت عروضاً تراثية وملامح من الحياة الإماراتية عبر مأكولات وصور ومقتنيات تروي تاريخ المنطقة، وتعبر عن دفء العلاقات والكرم وروح الترابط المجتمعي من سكك الفريج المتعرجة إلى زواياه المفعمة بالحياة.

وشهد مطار دبي الدولي استقبالاً حافلاً للضيوف القادمين عبر المبنى 3، حيث استمتعوا بعروض فنية تراثية حيّة بما في ذلك عروض مثل اليولة، والليوا، والهبان، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية منحتهم فرصاً للفوز بجوائز تذكارية.

مسيرة التقدم

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «نحتفي خلال عيد الاتحاد بالوحدة والفخر المشترك، وهما قيمتان راسختان في وجدان المجتمع الإماراتي. ومن خلال إحياء أجواء الفريج، تكرّم مطارات دبي إرث الآباء المؤسسين وتعكس روح المجتمع التي تواصل قيادة مسيرة التقدم والوحدة في الإمارات».

وتضمنت الفعالية مناطق ثقافية تفاعلية، حيث استعرض السوق التراثي المنتجات والحرف اليدوية الإماراتية، فيما أعادت سوق دبي الحرة إحياء أجواء بداياتها الأولى في مطار دبي الدولي، من خلال عرض لمجموعة من المنتجات القديمة.

وسلّطت منطقة مركز الشرطة الضوء على الدور التاريخي للجهات الوطنية في حفظ الأمن وخدمة المجتمع، في حين عرض جناح جمارك دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب أدوارهما الحيوية في المطار خلال تلك الحقبة. أما «غرفة العروس» داخل البيت الإماراتي، فشهدت عرضاً خاصاً بالتعاون مع دبي للثقافة جسّد تجربة العرس الإماراتي التقليدي. وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإسعاف، قدم المستشفى التراثي لمحة من ممارسات الرعاية الصحية الأولى في الدولة، بينما احتفى ركن الحناء بفنون الجمال والتراث الأصيل الذي توارثته الأجيال عبر الزمن.