«نتورك إنترناشيونال» تستحوذ على أعمال معالجة مدفوعات التجار في بنك رأس الخيمة الوطني



أعلنت نتورك إنترناشيونال، عن توصلها إلى اتفاقية للاستحواذ على وحدة أعمال معالجة مدفوعات التجار لبنك رأس الخيمة الوطني في دولة الإمارات، حيث تتيح الصفقة ضم محفظة بنك رأس الخيمة الوطني الكاملة لمعالجة مدفوعات التجار، والتي تضم 5000 تاجر، إلى منظومة نتورك، ما يعزز مكانتها في قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية سريع النمو في المنطقة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في أوائل عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وبموجب الاتفاقية، توفر نتورك إنترناشيونال أحدث حلول الدفع لخدمة قاعدة متعاملي بنك رأس الخيمة الوطني المتنوعة التي تضم أكثر من 80,000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، كما ستقدم نتورك خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة لمتعاملي بنك رأس الخيمة الوطني، ما يعزز الالتزام بتمكين منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

كما يتيح هذا الاستحواذ لنتورك تلبية الطلب المتزايد من التجار على حلول التجارة الرقمية في رأس الخيمة، الإمارة المتنامية التي تتمتع بإمكانات واعدة لتحقيق نمو اقتصادي كبير.

حلول عالمية

وقال مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في نتورك إنترناشيونال: «إن خدمة الأعمال في أكثر من 50 دولة تمكننا من تعزيز منصتنا باستمرار وتقديم حلول عالمية المستوى لدولة الإمارات.

ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تقديم أفضل تقنيات الدفع وقدرات البيانات لمتعاملي بنك رأس الخيمة الوطني ودعم مسيرة نموهم، كما نرى فرصاً كبيرة للنمو في رأس الخيمة، حيث يولد التنويع الاقتصادي والإصلاحات الداعمة للأعمال زخماً قوياً، ونهدف إلى أن نكون شريكاً طويل الأمد في مسيرتها التنموية ومحفزاً للابتكار في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

تجربة استثنائية

وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني: «نجح بنك رأس الخيمة الوطني في بناء أعمال قوية وموثوقة في مجال معالجة مدفوعات التجار على مدى السنوات الست الماضية في أنحاء دولة الإمارات، مدعومة بعلاقات عميقة مع المتعاملين والتزام بتقديم تجربة متعاملين استثنائية. إن قرارنا بالشراكة مع نتورك إنترناشيونال مدفوع بهدف واحد واضح: ضمان حصول متعاملينا على أفضل التقنيات والخدمات.

ومن خلال الجمع بين قوة علاقات بنك رأس الخيمة الوطني والحجم والقدرات المتخصصة لشركة رائدة في السوق، يمكننا تقديم حلول دفع أكثر تطوراً وموثوقية وجاهزية للمستقبل للتجار.

وتعزز هذه الشراكة طموحنا في إنشاء خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية، ومواصلة دعم الأعمال في جميع أنحاء الدولة بالمعايير العالية التي يتوقعونها من بنك رأس الخيمة الوطني».

ستقوم نتورك إنترناشيونال بدمج متعاملي معالجة مدفوعات التجار لبنك رأس الخيمة الوطني في منصتها من خلال نهج تدريجي، ومن المتوقع أن تكتمل عملية الترحيل خلال 6 إلى 8 أشهر، ما يضمن استمرارية الأعمال وانتقالاً سلساً لجميع التجار.