«دبي التجاري العالمي» يستضيف باقة من الفعاليات المتنوعة في ديسمبر



أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن استضافة مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات في قطاعات رئيسة، تتضمن الرعاية الصحية والسيارات والسلع الاستهلاكية والرفاهية، وذلك خلال ديسمبر 2025.

وسيتوافد نخبة من قادة القطاعات والمبتكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، لحضور فعاليات شهر ديسمبر، والتي تشمل «المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب»، ومعرض «أوتوميكانيكا دبي»، ومعرض المجوهرات والعروس العربية.

وتشمل أجندة فعاليات شهر ديسمبر المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب، من 1-5 ديسمبر، حيث يُعد المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب، الذي ينظمه الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، حدثاً دولياً رائداً لمجتمع جراحة الأعصاب العالمي.

يعقد المؤتمر كل عامين، ويجمع تحت مظلته الآلاف من جراحي الأعصاب والباحثين والاختصاصيين من جميع أنحاء العالم، لمشاركة الأبحاث العلمية، واستكشاف أحدث التطورات في القطاع، ودعم تدريب جراحي الأعصاب المستقبليين. ويمثل المؤتمر منصة هامة لتطوير المعرفة في جراحة الأعصاب، وتحسين رعاية المرضى حول العالم، من خلال برنامجه الشامل الذي يتضمن عروضاً علمية وجراحية مباشرة، وورش عمل وفرصاً قيمة للتواصل.

كما يحتضن المركز مهرجان العلامات الكبرى: 3 معارض خلال ديسمبر، حيث يعود مهرجان العلامات الكبرى بثلاث دورات مميزة طوال شهر ديسمبر، مع خصومات تصل إلى 75 % على أبرز العلامات التجارية في عالم الأزياء والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور والساعات ومنتجات أسلوب الحياة.

وتقام التخفيضات على 3 فترات، من 1 إلى 5 ديسمبر، ومن 16 إلى 21 ديسمبر، وتختتم فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لعام 2025، من 24 إلى 29 ديسمبر، عبر مجموعة واسعة من المنتجات، مع عروض مميزة وفعاليات مشوقة للعائلات وعشاق الموضة ومحبي الخصومات.

أوتوميكانيكا

ويعتبر أوتوميكانيكا دبي، والمقام بين 9-11 ديسمبر، أكبر معرض تجاري دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات. وتجمع الدورة الثانية والعشرين أكثر من 2,400 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، لعرض أحدث الابتكارات في مجال خدمات ما بعد البيع للسيارات، بما في ذلك قطع الغيار والإطارات والبطاريات والإلكترونيات، وأنظمة تشخيص الأعطال وحلول الطلاء وهياكل السيارات، ومنتجات العناية بالسيارات والتقنيات الرقمية.

ويتوقع أن تستقبل دورة هذا العام أكثر من 50,000 زائر من أكثر من 160 دولة، على مدار ثلاثة أيام. ويتضمن المعرض أكثر من 20 جناحاً دولياً، ويقدم جلسات حوارية حول التنقل الذكي وابتكارات الإصلاح والاستدامة بقيادة الخبراء، إضافة إلى العروض التوضيحية المباشرة للمنتجات، وفرص التواصل، ما يرسخ مكانته منصة رائدة في الشرق الأوسط للابتكار ونمو الأعمال في قطاع السيارات.

ويستضيف معرض تشاينا هوم لايف من 17-19 ديسمبر، أكبر فعالية تجارية في دبي للمصنعين والمشترين الصينيين، أكثر من 3,000 موّرد معتمد في دورته الثامنة عشرة المرتقبة. وتستمر فعاليات المعرض 3 أيام، على مساحة 80 ألف متر مربع، ويوفر وجهة مثالية للعلامات الشهيرة والناشئة، من أجل استعراض منتجاتها. ويضم المعرض العديد من المنتجات التي تشمل الأقمشة ومواد البناء والأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية وقطع السيارات والمنسوجات المنزلية، وأدوات المطبخ والأثاث والهدايا والمنتجات الموسمية.

ويضم المعرض أكثر من 60,000 منتج، ويمثل ملتقى بارزاً للمستوردين وتجار الجملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يبحثون عن منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، فضلاً عن فرص التواصل للتعاون التجاري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال خدمة التواصل مع كبار الشخصيات، وخدمات الترجمة، لتسهيل التواصل بين المشاركين.

وينطلق المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة بين 17-19 ديسمبر، بدورته الثالثة هذا العام، بمشاركة نخبة من العلامات التجارية من أنحاء العالم، لعرض منتجات الأطفال والألعاب والمفروشات وأكسسوارات الأمومة والأجهزة المنزلية.

ويشمل المعرض مئات المنتجات والخدمات والحلول المتعلقة بجميع مراحل الطفولة تحت سقف واحد، ابتداءً من تجهيزات ما قبل الولادة، وصولاً إلى أولى سنوات الطفولة ومرحلة التعليم المبكر. ويستقطب المعرض المشترين من أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر لقادة القطاع على امتداد سلسلة التوريد فرصاً عديدةً للتواصل، وإقامة علاقات مثمرة، وبناء شراكات تجارية استراتيجية.

منظومة متكاملة

ويوفر معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، بين 17-19 ديسمبر، منصة تجمع أكثر من 300 مورّد عالمي، يعرضون ما يزيد على 100,000 منتج، ضمن منظومة متكاملة، تمتد عبر 800 منصة عرض، مع استقطاب ما يقرب من 30,000 زائر.

ويضم المعرض مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة والمصنعين الجدد، الذين يستعرضون أحدث منتجاتهم، من أجهزة المطبخ المتطورة وحلول الغسيل، إلى تقنيات المنازل الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والإلكترونيات المعززة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الترفيه، وصولاً إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية المبتكرة.

ويوفر هذا الحدث لتجار التجزئة والموزعين والمشترين المتخصصين، منصة مثالية لتوريد المنتجات، ومقارنة التقنيات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث اتجاهات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تقود تطور السوق. ويأتي المعرض المقام في دبي، جزءاً من سلسلة من الفعاليات الدولية الأخرى، ما يسهل التعاون العالمي على نطاق أوسع.

ويستقطب معرض المجوهرات والعروس العربية بين 18-21 ديسمبر، نخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية الراقية، ويحتفي بفن المجوهرات الفاخرة، وأناقة العروس. وعلى مدار أربعة أيام، يجمع المعرض أعرق دور المجوهرات العالمية، ومصممي المجوهرات المتميزين، ومصممي أزياء الزفاف المشهورين تحت سقف واحد.

ويقدم مجموعات استثنائية من الأحجار الكريمة النادرة والألماس والمجوهرات الراقية، والتصاميم المبتكرة من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، إضافة إلى تشكيلات واسعة من أزياء وأكسسوارات العروس.

ويستقطب المعرض آلاف الزوار من أنحاء الخليج وآسيا وأوروبا، فيما يثري برنامجه بعروض الأزياء الراقية، واحتفالات توزيع الجوائز، وورش العمل المتخصصة التي يقودها الخبراء، وحضور الشخصيات الهامة والمشاهير، ما يرسخ مكانته مركزاً رائداً لعشاق الفخامة، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات الراقية وأزياء الزفاف.