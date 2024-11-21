«الشارقة للنشر» توفر حلولاً مصرفية بشراكة مع «الإمارات دبي الوطني»

أبرمت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» شراكة استراتيجية لمدة عامين مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تعزيز مزاياها الاستثمارية التي استقطبت أكثر من 11,700 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها على المستوى الإقليمي انطلاقاً من «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».

وقع مذكرة التفاهم، سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وروهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني.

وذلك في إطار التزام «مدينة الشارقة للنشر»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بقطاع النشر والطباعة والتوزيع، بتوفير منصة حيوية مترابطة عالمياً ومعفاة من الضرائب للشركات والمؤسسات المتخصصة بقطاع النشر والصناعات الإبداعية.

وقال سيف السويدي: «نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين خدماتنا، وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة نحو تعزيز هذا الالتزام.

حيث يضمن هذا التعاون استفادة عملائنا من حلول العمليات والمعاملات المالية، ويسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر كمركز للابتكار والكفاءة». وأعلنت الشارقة للنشر عن حزمة من المبادرات الرئيسية، التي تشمل دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وضمان فتح حساب مصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.