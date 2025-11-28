«الشارقة لريادة الأعمال» يدعو رواد الأعمال للاستفادة من منح مالية 200 ألف درهم



أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026؛ عن فتح باب التسجيل أمام الشركات الناشئة من أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة «عرض الشركات الناشئة بالتعاون مع 1Tank»، ويستمر في استقبال الطلبات حتى 8 يناير 2026.

وتهدف المسابقة إلى دعم الشركات الناشئة والحلول الريادية للمشروعات الناشئة؛ وتركز على 4 مسارات تشكل ركائز الاقتصاد الجديد وهي: تكنولوجيا التعليم، الاستدامة، الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا والصناعة 4.0.

وينظم المهرجان المسابقة بالشراكة مع مبادرة «1Tank» التابعة لمجموعة «1trepreneur»، ويبلغ إجمالي المنح المخصصة للشركات الفائزة 200 ألف درهم، بواقع 50 ألف درهم للفائز بكل مسار، إلى جانب فرص تمويل محتملة من المستثمرين الداعمين.

ويتم تكريم الفائزين بالجوائز خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، الذي ينظمه «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) 31 يناير و1 فبراير 2026، في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

وأكدت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أن المسابقة تعكس رؤية «شراع» في بناء بيئة متكاملة لتمكين المشاريع المؤثرة، خصوصاً في المسارات الأربعة التي تركز عليها المسابقة؛ بوصفها ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستدام، مشيرة إلى أن المركز يعمل على دمج التمويل والإرشاد والتواصل العالمي ضمن منظومة واحدة، ما يساعد الشركات الناشئة على تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.

وتأكيداً على هذه الرؤية، قال احتشام باتور، الشريك المؤسس لمجموعة 1trepreneur: «إن مجموعتنا تستهدف المؤسسين أولاً وأخيراً، وأطلقنا مبادرة 1Tank بهدف منح الشركات الناشئة منصة حقيقية لعرض أفكارها ومنتجاتها، وتعزز نموها وفرص حصولها على التمويل. ونحن فخورون بالتعاون مع شراع لتنظيم المسابقة للمرة الثانية خلال فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال. لقد أثبت الفائزون في نسخة العام الماضي فرادة الإنجازات التي يمكن لرواد الأعمال تحقيقها عند حصولهم على الدعم المناسب، ونحن ملتزمون بمواصلة خدمة الجيل القادم من رواد الأعمال».

الحلول المؤثرة

ويستهدف «مسار تكنولوجيا التعليم»، الحلول التي تعيد تعريف تجربة التعلم من خلال الأدوات الرقمية المتقدمة، فيما يركز «مسار التكنولوجيا والصناعة 4.0»، على المشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات الذكية لتطوير العمليات الصناعية، ويقدم «مسار الاستدامة»، مساحة للمشاريع التي تعالج التحديات البيئية والاجتماعية وتدعم التحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وحفاظاً على الموارد. أما «مسار الصناعات الإبداعية» فيستهدف الحلول التي تعزز الأدب والثقافة والإعلام والتصميم، بما يعكس مكانة الصناعات الإبداعية بوصفها رافداً اقتصادياً متنامياً.

تقييم دقيق

ويعتمد «شراع» في اختيار المتأهلين على عملية تقييم دقيقة تضمن وصول المشاريع الأكثر ابتكاراً وتأثيراً إلى المرحلة النهائية. وتستند عملية التقييم إلى معايير واضحة تشمل مستوى الابتكار، وإمكانات التوسع، والتأثير المجتمعي للحلول المقترحة، ليتم في نهايتها اختيار 16 مشروعاً فقط، بواقع أربعة مشاريع عن كل مسار، للتأهل إلى التصفيات النهائية. وخلال هذه المرحلة يحصل كل فريق على فرصة لعرض مشروعه أمام لجنة تحكيم متخصصة، تليها أسئلة تقييمية تهدف إلى قياس جاهزية المشروع وقدرته على النمو والتطبيق في السوق.

وإلى جانب القيمة المالية للجوائز، تمنح المسابقة المؤسسين فرصة الوصول المباشر إلى دعم المستثمرين والشركاء المحتملين، التي تفتح أمامهم مسارات جديدة للتعاون والاستثمار، بما يعزز فرص الاندماج في شبكات أعمال محلية ودولية ترسخ حضور الشركات وتدعم تطورها، وتحول أفكارها إلى مشاريع قائمة.

ويعد مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، الذي ينظمه «شراع»، أكبر تجمع ريادي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يجمع المبتكرين والمستثمرين وصناع التغيير. ويواصل المهرجان تعزيز دوره من خلال تمكين رواد الأعمال المتميزين، إلى جانب تعزيز مساهمة الشارقة باعتبارها محفزاً للنمو المستدام والتأثير الإيجابي المنشود.