«الاتحاد لائتمان الصادرات» تكرم موظفيها وتستعرض إنجازاتها في عام



نظمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، فعالية احتفالية مع موظفيها بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـرابع والخمسين بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث وفرت منصة لتسليط الضوء على إنجازات الشركة العام الماضي وتكريم الموظفين تقديراً لجهودهم ومساهماتهم.

وأشادت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بتفاني كوادر الشركة ودورهم الحيوي في نجاحها وتحقيق رسالتها الرامية إلى تمكين الشركات المحلية ودفع عجلة نمو قطاعات التصدير والتجارة في الدولة.

وأضافت: «مع احتفالنا باليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات، نجدد في «الاتحاد لائتمان الصادرات» التزامنا بمواصلة دعم مسيرة تقدم ونماء الدولة، وتمكين الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية لتعزيز تنوُّع ومرونة اقتصادنا الوطني».

وتخلل الاحتفال عرض فيديو توثيقي استعرض أبرز محطات وإنجازات الشركة على مدار العام. وفي أجواء عائلية، شارك الموظفون أيضاً في أنشطة تفاعلية بطابع ثقافي، استهدفت تعزيز روح الوحدة والتكاتف، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي، والتعبير عن الفخر بإنجازات ومكتسبات الوطن.