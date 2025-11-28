غرف دبي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع صربيا

نظمت غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبحث الفرص الإستراتيجية المتاحة لتعزيز الشراكات الثنائية بين دبي وصربيا.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، حضر الفعالية التي عقدت في مقر غرف دبي، سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة ستيفن نيكسيفيتش، وزير دولة في وزارة التجارة الخارجية والداخلية في صربيا، وسعادة فلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزا محوريا على خارطة الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز الشراكات البناءة مع دول العالم، وفي مقدمتها جمهورية صربيا، ونحرص على اعتماد نهج تكاملي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة لمجتمعات الأعمال وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية الزراعية، والرعاية الصحية، والتجارة، والتكنولوجيا المالية، والأتمتة الصناعية، والنقل، كما بحث المشاركون فرص توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين وتمهيد الطريق أمام شراكات جديدة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لكلا الجانبين.

وفي مؤشر على تنامي جاذبية دبي الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الصربيين، انضمت 83 شركة صربية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما رفع العدد الإجمالي للشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 293 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

كما شهدت العلاقات التجارية الثنائية نمواً بارزاً، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا حوالي 336 مليون درهم في العام 2024، بنمو 44% على أساس سنوي.