«سيجال السنغافورية» تفتتح مصنعاً بحمرية الشارقة

أعلنت شركة سيجال السنغافورية المتخصصة في مجال الصناعات البحرية وإصلاح السفن اتخاذها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة مركزاً لنشاطها، من خلال إنشاء مصنع على مساحة تبلغ 162 ألف قدم مربعة، وذلك في إطار خطط الشركة لتوسعة نشاطها وعملياتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتم توقيع الاتفاق من قبل سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومانيام بابو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيجال.

وتستهدف شركة سيجال عبر مصنعها الجديد في حرة الحمرية توسعة مجالات خدماتها إلى قطاعات جديدة مثل النفط والغاز والصناعات البحرية وطاقة الرياح.

وذلك بالاستفادة من السمعة المرموقة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بالحمرية على مر السنوات في أوساط الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات البحرية.

حيث تسعى الشركة عبر مصنعها الجديد إلى تقديم خدماتها لكبرى شركات النفط البحرية وملاك السفن المحليين والدوليين، ومن أبرز هذه الخدمات إصلاح السفن في المرسى وصيانة الأنظمة الهيدروليكية والميكانيكية، وتطوير المعدات البحرية، وحلول التركيبات الكهربائية، وأعمال تصنيع الصلب والأنابيب للصناعات البحرية وقطاع النفط والغاز.