معرض «آي بي إس» يستهدف تحفيز النمو والاستثمار والابتكار العقاري بدبي

تقام فعاليات معرض «آي بي إس» (IPS) في دورته الحادية والعشرين، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي. ويستهدف المعرض تعزيز سوق العقارات في دبي من خلال تحفيز النمو والاستثمار والابتكار.

وتشمل أجندة الفعاليات التي تقام إلى جانب المعرض العقاري، العديد من الأنشطة، والتي يتم تنظيمها سنوياً إلى جانب استحداث فعاليات جديدة، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة وهي عقارات آي بي إس، ومدن آي بي إس المستقبلية، وآي بي إس ستارتب وبروبتيك وآي بي إس للتصميم، وخدمات آي بي إس.

ونجح المعرض على مدار تعاقب دوراته السابقة في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة في مجال العقارات، معززاً مكانة دبي كوجهة مبتكرة ومتطورة للاستثمار والسكن.

ويوفر المعرض منصة استثنائية تجمع بين المستثمرين والخبراء والمطورين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات العقارية، مما يجعل دبي مركزاً عالمياً يستعرض مشاريع متنوعة تشمل الأبراج السكنية الشاهقة والمجتمعات السكنية المستدامة.

وضمت الدورة السابقة 5 أجنحة دولية من الهند وباكستان وإسبانيا وجورجيا وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة كبار المطورين العقاريين على المستويين المحلي والعالمي، ومشاركة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استقطبت 125 عارضاً محلياً وعالميا من دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية، وموريشيوس.

ويجمع المعرض أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة والمستثمرين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المطورين العقاريين، والمشترين، والبنوك، والوسطاء العقاريين، والمهندسين ومزودي الحلول الذكية ومديري المشاريع وشركات التكنولوجيا العقارية وشركات التصميم الداخلي وشركات إدارة المرافق والعقارات، تحت سقف واحد للترويج لكبريات المشاريع العقارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري.

بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المشاركين والتعرف على عملاء جدد، ما يسهم في إبرام صفقات عقارية وشراكات محتملة. ويتيح المعرض فرصة التعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة والخدمات المقدمة في مجال البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.