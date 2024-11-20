«براندز فور لس» تكمل بيع 35% لشركة «تي جي إكس»

كشفت مجموعة «براندز فور لس» عن إتمام عملية بيع 35% من حصتها لصالح شركة تي جي إكس، حيث تقدر الصفقة القيمة السوقية لمجموعة «براندز فور لس» بمبلغ 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم). وتبلغ قيمة الصفقة 420 مليون دولار (1.54 مليار درهم).

وفي أعقاب هذه الصفقة، وضمن سعيها لتعزيز فريق القيادة، تعلن المجموعة عن التغييرات القيادية، حيث سيتولى توفيق كريدية منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وسيستمر ياسر بيضون في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، كما سيتم تعيين أيمن بيضون في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة براندز فور لس، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة، وسينضم اثنان من كبار التنفيذيين من شركة تي جي إكس إلى مجلس إدارة مجموعة براندز فور لس.

وتؤكد مجموعة براندز فور لس التزامها المستمر بتوفير قيمة استثنائية لجميع جهاتها المعنية. ومع الدعم من قبل شركة تي جي إكس، تتمتع المجموعة بموقع قوي يؤهلها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو المستدام، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق التجزئة بالأسعار المخفضة في المنطقة.