ستونكس العالمية: الإمارات تعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

احتلت دبي المرتبة السادسة عشرة في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) اعتباراً من سبتمبر 2024. ومنذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في عام 2004، رسخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها باعتبارها المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط، حيث وفر (DIFC) بيئة مالية متميزة للشركات.

وفي هذا الإطار، تهدف الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة D33 إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً سريع النمو ونقطة جذب للشركات والأعمال، حيث تسعى خطة دبي الطموحة إلى مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32 تريليون درهم إماراتي و650 مليار درهم بحلول عام 2033، وذلك من خلال الاستثمارات الضخمة في الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

إضافة إلى الاستثمارات التكنولوجية في دبي، تعمل السياسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً على خلق بيئة عمل تنافسية للغاية تقوم على الإعفاءات الضريبية والمناطق الحرة وحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر والشفافية والقوانين القوية، ما يوفر العديد من المزايا، مثل تملك الأجانب بنسبة 100%، والبنية التحتية المتطورة لجذب الأعمال.

وتأكيداً على الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تستضيف StoneX Financial Ltd، وهي شركة تابعة لمجموعة StoneX Group Inc، مؤتمراً في 21 نوفمبر بعنوان «عوامل التغيير: دور دولة الإمارات كمركز مالي رئيسي». ويسلط المؤتمر الضوء على الدور المالي المحوري لدبي، ويقدم للحضور نظرة متعمقة للأسواق المالية من منظور عالمي ومنظور دولة الإمارات.

كما أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كبوابة تجارية بين الشرق والغرب، تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب أمنها المستقر والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والأجندة الاقتصادية D33، كل هذا جعلها مرشحة للانضمام إلى المراكز المالية الأربعة الأولى في العالم.

وتؤكد ريتو سينغ، المدير الإقليمي للأعمال في ستونكس العالمية، أن «وجود ستونكس في دبي يتماشى بشكل جيد مع مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف أجندة D33، وذلك بفضل خبرتها التي تزيد على 100 عام في ربط العملاء بالأسواق العالمية». وتضيف: «لقد عملنا في السوق منذ عام 2006، وخلال هذا الوقت، كنا على ثقة بإمكانات دبي المتنامية بوصفها مركزاً مالياً عالمي المستوى، الأمر الذي دفعنا في مناسبات عدة إلى استضافة فعاليات أظهرت الإمكانات الهائلة للإمارة والفرص العديدة في القطاع المالي».

وتتابع سينغ: «أظهرت دولة الإمارات قدرة مرنة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وحافظت على نمو قوي، ما عزز مكانتها بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم البنية التحتية القوية للبلاد والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق العالمية والرؤية طويلة الأجل في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً على الساحة العالمية».