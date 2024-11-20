شراكة لإطلاق «تطبيقات التوائم الرقمية» في المنطقة

أعلنت شركة «زين تك» للخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «تنسنت كلاود إنترناشونال»، لإثراء مبادرات التحول الرقمي في أسواق المنطقة، والبدء في تعاون مشترك لإطلاق تطبيقات التوائم الرقمية المتطورة لقطاعات المشاريع والأعمال.

وذكرت الشركة أن هذا التعاون الاستراتيجي، يمثل خطوة رئيسة نحو تمكين المؤسسات والكيانات الحكومية بسلسلة من الحلول المبتكرة، التي تعتمد على مزايا وسمات التوائم الرقمية، التي توفر فوائد الأداء المُحسن، تزويد القدرات التنبؤية، المراقبة عن بُعد، وتسريع وقت الإنتاج، حيث تسهم هذه المزايا في دفع مؤسسات الأعمال نحو النمو المستدام في العصر الرقمي.

الجدير بالذكر أن تقنية Digital Twin، التي تقدمها شركة «تنسنت كلاود»، توفر منصة متطورة لتسريع وقت الإنتاج على المنتجات والمرافق، من خلال إنشاء نسخ رقمية متماثلة، والمساعدة في إنتاج بيانات أداء يمكن تحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة، كما تقدم المنصة حلول عمليات المحاكاة لمراقبة كافة السيناريوهات الممكنة، وتوفر التوائم الرقمية رؤية رقمية كاملة، ومراقبة للمستشعرات الذكية للإبلاغ عن المشكلات أو الأخطاء المحتملة.

وقال أندرو حنا الرئيس التنفيذي في شركة «زين تك»: «إن هذا التعاون الاستراتيجي يبرز التزامنا المستمر بتقديم حلول رقمية، تمكن المؤسسات من الازدهار في عالم رقمي يتغير باستمرار، ونتطلع أن تساعد عمليات الدمج لتقنية Tencent Cloud مبادرتنا في التحول الرقمي، حيث نحرص دائماً أن نزود قاعدة عملائنا من المؤسسات والكيانات الحكومية بأنظمة أكثر كفاءة، وفتح المزيد من الفرص لنمو عملياتهم».

ومن ناحيته، قال دان هـو نائب رئيس شركة تنسنت كلاود إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن متحمسون للغاية للشراكة الاستراتيجية مع شريك إقليمي بحجم شركة «زين تك»، لتقديم حلول التوأم الرقمي المتقدمة الخاصة بنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع أن نعمل معاً على تمكين المؤسسات والكيانات الحكومية من الاستفادة من قوة التقنيات الرقمية، وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع الابتكارات الرقمية».

وتتوقع شركة «زين تك»، أن تحدث تقنية التوأم الرقمي ثورة على مستوى النتائج النهائية، كما ستكسب مؤسسات الأعمال والكيانات الحكومية ثروة معرفية هائلة، فمن المتوقع أن توفر كفاءة تشغيلية محسنة، من خلال تقليل تكاليف الصيانة، بنسبة تصل إلى 30 %، وأن تعزز العمليات التنبؤية، من خلال تقليل وقت التوقف، بنسبة تصل إلى 20 %، وتساعد في توفير الطاقة، من خلال تحسين استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 15 %، وتسريع الوقت لطرح المنتج في السوق، من خلال تسريع دورات تطوير المنتج بنسبة تصل إلى 30 %، وسيكون لها أثر بالغ في تخفيف المخاطر، من خلال خفض تكاليف الامتثال بنسبة 50 %، ومن المتوقع أن تقدم نماذج الإيرادات القائمة على البيانات، نتائج أفضل، من خلال الخدمات القائمة على الأداء.