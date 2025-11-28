صندوق محمد بن راشد للابتكار يستعرض ابتكارات الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار

استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، فعاليةً مخصصة لعرض ابتكارات أعضاء الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وجمعت الدفعة العاشرة نخبة من أكثر المبتكرين الواعدين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث يعمل كل منهم على معالجة قضايا محورية على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال حلول رائدة في قطاعات مثل الطاقة النظيفة.

والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والمياه، والتكنولوجيا. واحتفت الفعالية بإنجازات هذه الشركات المبتكرة التي قدمت أفكارها أمام جمهور من المستثمرين والشركاء وقادة القطاع.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يمثل وصولنا إلى الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار محطة مهمة في مسيرة الصندوق.

وفي أجندة الابتكار الأوسع للدولة، فالشركات المبتكرة التي تستعرض حلولها لا تطرح تقنيات جديدة فحسب، بل تبني نماذج أعمال قابلة للتوسع قادرة على توفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه العالم.

ومن خلال البرنامج نلتزم بتقديم الدعم العملي الذي يحتاجه رواد الأعمال، بدءاً من الإرشاد المتخصص وصولاً إلى إرساء مسار واضح نحو الأسواق المحلية والعالمية.

وعندما ينجح أعضاء البرنامج، فإنهم يسهمون بشكل مباشر في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي تنافسي». وقيمت لجنة التحكيم العروض استناداً إلى معايير الابتكار، وإمكانية التوسع، والأثرين الاجتماعي، والاقتصادي.

وقد نالت شركة «بلانتافورم» جائزة أفضل عرض، فيما حصدت شركة «تابي» جائزة أفضل شركة محلية من الإمارات، أما جائزة الشركة الأكثر تأثيراً فكانت من نصيب شركة «انريتشلي».