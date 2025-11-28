مراكز التسوق تقدم فعاليات مميزة وتخفيضات وجوائز كبرى في عيد الاتحاد

تستعد دبي لعطلة نهاية أسبوع طويلة لا تنسى مليئة بالتسوق والترفيه والأنشطة العائلية، مع إطلاق مجموعة مميزة من تجارب التجزئة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.

حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتلك التجارب، وكذلك الفعاليات المبهرة في مراكز التسوق، والأسواق المجتمعية والعروض الترويجية في وجهات التسوق الكبرى في المدينة خلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر.

تتحول مراكز التسوق في دبي خلال عيد الاتحاد إلى وجهات احتفالية مليئة بالديكورات المبهجة، وفعاليات الترفيه العائلية، والعروض الثقافية. ويدعو دبي فستيفال سيتي مول العائلات إلى سوق المأكولات النابض بالحياة في «ذا باي باي سوشيال».

والذي يضم ألعاب كرنفال، ومناطق للرماية ورمي الفؤوس، وأمسيات كوميدية، وعروضاً ثقافية، وورش عمل تفاعلية، وديكورات ومجسمات فنية، وأكشاك المأكولات الموسمية.

ويرحب سيتي سنتر مردف بالزوار في احتفالات تمتد لأسبوع كامل من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، حيث يسلط الضوء على التراث الإماراتي من خلال عروض أزياء، وورش عمل تفاعلية، وبرامج ترفيهية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التفاعلية.

ويحتفي ابن بطوطة مول بالتعبير الفني من 1 وحتى 3 ديسمبر، حيث تجمع الفعاليات بين الثقافة والإبداع من خلال مجموعة من الأعمال الفنية الرقمية، والعروض الفنية الحيّة، والشعر، والموسيقى، وورش العمل العائلية المناسبة لجميع الأعمار.

ويفتح ند الشبا مول أبواب حديقته أمام الزوار للمشاركة في تجربة «يلا نتقهوّى» الأولى من نوعها، وذلك من 1 وحتى 28 ديسمبروسيستمتع عشاق سباقات السيارات بتجربة نادرة في 1 ديسمبر، حيث يصل ثنائي السباقات الأسطوري كارلوس ساينز الأب والابن إلى متجر هاكيت لندن في دبي هيلز مول للقاء وتحية الجمهور.

ويحتفل ميركاتو مول بعيد الاتحاد من خلال ثلاثة أيام من الفعاليات الثقافية والترفيهية من 1 إلى 3 ديسمبر. يمكن للزوار الاستمتاع بعروض إماراتية تراثية وورش عمل تفاعلية وبنغو عائلي وفقرة صنع قنابل الاستحمام، إضافة إلى أنشطة للأطفال.

ويقام مهرجان بمنطقة الورقاء من 1 وحتى 4 ديسمبر، ليقدم احتفالاً في الهواء الطلق يجسّد روح الاتحاد في دولة الإمارات.

يمكن للمتسوّقين المشاركة في سحب الجائزة الكبرى من إينوك من خلال شراء باقة فائز الفائزين بأسعار تبدأ من 10 دراهم فقط للحصول على قسائم فورية بقيمة تتجاوز 1000 درهم، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز نقدية ضخمة.

وتضاعف حزمة الفائزين بقيمة 15 درهماً من فرص الفوز، من خلال الحصول على ست فرص للمشاركة في السحب الكبير والفوز بجوائز نقدية، وهواتف آيفون، وسيارات نيسان.