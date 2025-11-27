6.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 6.1 مليارات درهم تمت عبر 1143 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 889 مبايعة بقيمة 5.5 مليارات درهم، منها 68 مبايعة لأراضٍ، و780 مبايعة لوحدات سكنية و41 مبايعة لمبان. وسجل السوق العقاري صفقة بيع لأرض في نخلة جميرا بقيمة 1.8 مليار درهم، كما بيعت شقة سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 56 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية في المنطقة نفسها بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 505 ملايين درهم تمت عبر 200 معاملة، منها 58 رهناً لأراض، و113 رهناً لوحدات سكنية، و37 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 54 هبة بقيمة 98 مليون درهم.