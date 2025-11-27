مؤتمر التأمين الصحي في دبي يبحث استراتيجيات ضبط التكاليف وتحسين شفافية التسعير

اختتمت، اليوم، في دبي فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025 الذي نظمه اتحاد الإمارات للتأمين بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصنع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.

وتركزت مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر على استراتيجيات ضبط تكاليف التأمين الصحي وشفافية التكاليف وكيفية عمل مقدمي الرعاية الصحية وشركات التامين معاً لتحسين شفافية التسعير، كما ناقش المشاركون والباحثون موضوع تجربة العملاء في التأمين الصحي، بالإضافة إلى مستقبل تقديم خدمات الرعاية الصحية في عصر الثورة الرقمية.

وقال رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في اتحاد الإمارات للتأمين عبدالمحسن جابر: إن شمولية وإلزامية التغطية التأمينية لغالبية المقيمين والمواطنين أسست لبنية تحتية قوية للرعاية الصحية، حيث تسهم شركات التأمين في توفير شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات) لافتاً إلى أن قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات يعد حالياً واقعاً ناضجاً وديناميكياً، يتميز بكونه إلزامياً.

أشار جابر، في تحليله للواقع الراهن للتأمين الصحي في دولة الإمارات وأبرز التطورات التي شهدها العام الجاري 2025، إلى أن القطاع في الدولة شهد واقعاً متطوراً، مدفوعاً بتوجهات حكومية واضحة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة المنظومة التأمينية، لافتاً إلى أن القطاع أصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات السكان من خلال التغطيات الشاملة، والتحول الرقمي، وتوسع الشبكات الطبية.

وذكر عبدالمحسن جابر أن عام 2025 شهد ويستمر في شهود عدة تطورات محورية تعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة لتعزيز جودة الحياة والخدمات من أبرزها:

- تعزيز الشراكة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية لتحسين مستوى الخدمة وتقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة التكلفة.

- ارتفاع مستوى الرقابة والتنظيم بتوجهات حكومية، حيث واصلت الجهات التنظيمية إصدار توجيهات جديدة تهدف إلى رفع الامتثال وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إضافة إلى متابعة أداء مقدمي الخدمات الطبية للحد من الممارسات غير الصحيحة أو التضخم في الفواتير.

- تشديد الرقابة على تسعيرة الخدمات الطبية لتفادي الارتفاعات غير المبررة في تكاليف العلاج التي تثقل كاهل شركات التأمين والمؤمَّن عليهم، مع الحفاظ على جودة الخدمة.

- يشهد القطاع نمواً في حجم الأقساط المكتتبة مع سعي الشركات لتعزيز الملاءة المالية والالتزام بالمعايير الرقابية المشددة التي تضمن حقوق المؤمن عليهم.

وحول مدى انعكاس التقنيات الحديثة، وعلى الأخص الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، على قطاع التأمين الصحي الإماراتي قال عبدالمحسن جابر: يمكن القول إن التحول الرقمي أصبح أحد أبرز الاتجاهات التي تتبناها شركات التأمين الصحي في الدولة، مدفوعاً بالتطورات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، لافتاً إلى أن هذه التقنيات انعكست على القطاع في الإمارات بشكل ملحوظ، من خلال تحسين سرعة ودقة معالجة المطالبات، وتعزيز تجربة العملاء، وتقليل الاحتيال، بالإضافة إلى تمكين شركات التأمين من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتوافق مع متطلبات التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بمشكلة التأمين الصحي للأفراد من كبار السن وهموم هذه الفئة من حيث التكلفة المرتفعة أو حجم التغطية التأمينية والحلول المطلوبة، قال عبدالمحسن جابر: إننا ندرك أن هذه الفئة تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التأمين أو محدودية حجم التغطية المتاحة، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تتفاقم لعدة أسباب جوهرية تتعلق بطبيعة المخاطر لهذه الفئة العمرية مثل المخاطر الصحية حيث مع التقدم في السن يزداد احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل (السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب) والحاجة إلى تدخلات طبية متكررة ومكلفة، ما يجعل شركات التأمين تعتبرهم «خطراً عالياً».

وأضاف: غالباً ما تستبعد البوالص الحالية الأمراض الموجودة مسبقاً أو تضع سقفاً منخفضاً للتغطية السنوية، أو تفرض نسب تحمل ومشاركات عالية لا يقدر عليها المتقاعدون الذين يعيشون عادة على دخل ثابت ومحدود.

وعن الحلول قال جابر إنه يمكن التعامل مع هذه المشكلة من خلال عدة محاور أولها تصميم برامج تأمين متخصصة وتطوير منتجات تأمينية مخصصة لكبار السن تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الصحية الفعلية، مع تحديد حدود تغطية مرنة وأسعار معقولة، مع إمكانية تقديم خيارات دفع ميسرة على مدار السنة. وثانيها التعاون مع المستشفيات والعيادات لتقديم باقات طبية مخفضة أو خدمات وقائية دورية لكبار السن، ما يقلل من التكاليف الإجمالية ويزيد من فاعلية التغطية التأمينية، والمحور الثالث في الاستثمار ببرامج توعية صحية وفحوصات مبكرة، حيث إن الرعاية الوقائية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة وبالتالي تخفض تكاليف التأمين على المدى الطويل.