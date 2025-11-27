«عالم القهوة دبي 2026» يستضيف 3 مزادات مباشرة للقهوة 18 يناير

يستضيف معرض «عالم القهوة دبي 2026» ثلاثة مزادات مباشرة ضمن مظلة «مزاد دبي للقهوة»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، خلال النسخة الخامسة من المعرض التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 20 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك امتداداً للنجاح الذي حققه مزاد العام الماضي عندما تجاوز سعر الكيلوغرام 10 آلاف دولار بفارق طفيف عن الرقم العالمي.

وتجمع سلسلة المزادات نخبة من أندر وأجود أنواع القهوة العالمية ومعدات محدودة الإصدار، بمشاركة مزارعين ومنتجين صاعدين وأبرز المشترين والخبراء الدوليين، بما يعكس دور دبي كمركز عالمي يربط أسواق المنشأ بالمستهلكين عبر منظومة متكاملة.

وبالتعاون بين «مزاد دبي للقهوة» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، و«دي إكس بي لايف» التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، ومنصة «M-Cultivo» لمزادات القهوة الفاخرة، ينطلق اليوم الأول بـ«مزاد معدات القهوة في دبي» الذي يعرض قطعاً حصرية غير متوافرة للبيع في أي مكان آخر، إلى جانب عروض حيّة لأحدث تقنيات التحميص والتخمير والإسبريسو.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، إن مزاد دبي للقهوة الافتتاحي العام الماضي، وضع معياراً جديداً للصناعة بعدما تجاوزت أسعار بعض الميكرولوت 10 آلاف دولار للكيلوغرام.

وأكد أن القيمة الحالية لسوق القهوة في الإمارات تفوق 3.5 مليارات دولار، مع توقعات ببلوغ 4.5 مليارات دولار بحلول 2029، مشيراً إلى أن البرنامج الموسع لعام 2026 يعزز حضور دبي كمركز عالمي لتجارة القهوة المتخصصة عبر منظومة رقمية توسّع نطاق الوصول للأسواق، وتعزز الثقة عبر سلسلة القيمة.

من جهته، قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في «دي إكس بي لايف»، إن توسيع برنامج المزادات يعكس مكانة دبي المتنامية كمركز لصناعة القهوة في المنطقة، مؤكداً أن الحدث يجتذب أبرز العلامات والمنصات العالمية، ويقدم تجارب استثنائية تدعم نمو القطاع عالمياً انطلاقاً من دبي.

ويُخصّص اليوم الثاني لـ«مزاد الميكرولوت» الذي يستعرض حبوب قهوة مختصة عالية التصنيف من مزارع في بنما وكولومبيا وإثيوبيا واليمن وتايوان، مع جلسات تذوّق تسبق المزايدات المباشرة.

فيما يختتم اليوم الثالث بـ«مزاد قهوة العارضين» الذي يمنح المنتجين فرصة تعزيز حضورهم في الأسواق العالمية عبر عروض تذوّق وتقييم قبل المزايدات الحية.

وتقدَّر قيمة سوق القهوة في الإمارات بأكثر من 3.2 مليارات دولار مع توقعات ببلوغ 4.5 مليارات دولار بحلول 2029، فيما يتجاوز حجم السوق الإقليمي 22 مليار دولار خلال العقد المقبل، مدفوعاً بنمو ثقافة المقاهي التي تضم اليوم أكثر من 11 ألف علامة تجارية، ودور دبي كمركز عالمي لإعادة التصدير بقيمة تفوق 3.5 مليارات درهم.

ويبرز برنامج المزادات دور معرض عالم القهوة دبي، في جمع أطراف سلسلة القيمة من المزارعين والمنتجين والمحمّصين والمستوردين وتجار التجزئة والخبراء وصناع المعدات، مع فتح باب المشاركة للعارضين المعتمدين وفق معايير تقييم تشمل الابتكار وقابلية التتبع ودرجات التذوق، ليُعاد عرض الدفعات المقبولة والترويج لها عالمياً.