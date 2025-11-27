خصومات حتى 90 % في أيام التخفيضات الكبرى

تعود حملة 3 أيام من التخفيضات الكبرى، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مرة أخرى لتقدم أسعاراً مخفضة بنسبة تصل إلى 90 في المئة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.

واحتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر العروض لمدة 5 أيام من تجارب التسوق الاستثنائية والتخفيضات المذهلة لدى أكثر من 500 علامة تجارية كبرى في أكثر من 2000 متجر حول المدينة.

وتنطلق هذه الحملة المميزة مع عرض «24 ساعة من التخفيضات» الأول من نوعه على الإطلاق في دبي فستيفال سيتي مول يوم 28 نوفمبر.

حيث تنطلق التخفيضات الساعة 10 صباحاً في فستيفال باي، لتمهد الطريق نحو يوم حافل بالترفيه، تشمل بثاً مباشراً لإذاعة «فيرجن راديو»، وعروض ليزر، وتخفيضات ضخمة.

وسيحصل أول 500 متسوق على حقيبة هدايا متميزة مقدمة من «كيلز»، كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم، الدخول في سحب للفوز بسيارة تويوتا أوربان كروزر جديدة، وسيحصل أول 500 مشارك في السحب على حقيبة هدايا حصرية إضافية من «كيلز».

وتستمر العروض الترويجية الحصرية، والتخفيضات الفورية، والجوائز القيمة، والعروض الحية طوال اليوم، كما يمكن للمتسوقين ربح 10 أضعاف نقاط المكافآت «بلو» على عمليات الشراء من الساعة 12 منتصف الليل حتى 9 صباحاً، والاستمتاع بخدمات الكونسيرج والتوصيل المجانية لمدة يوم واحد.

ويمكن لمن يتسوقون مبكراً لشراء الهدايا أو تجديد محتويات خزائن الملابس، أو تغيير أجواء وديكور المنزل، أو الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، الاستفادة من التخفيضات على جميع المنتجات الرئيسية، مثل الأزياء، ومنتجات التجميل.

وكذلك نمط الحياة، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، والإكسسوارات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية وسيقوم اثنان من أشهر برامج الولاء على مستوى المدينة، وهما كلوب أباريل وميوز، بمضاعفة نقاط المكافآت للأعضاء طوال عطلة نهاية الأسبوع.

كما يطلق سيتي سنتر ديرة عرض «تسوق واربح» بمناسبة مرور 30 عاماً على افتتاحه، حيث يتيح العرض فرصة ربح 30000 نقطة شير يومياً، مع فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة «جايكو جيه 8».