طيران الإمارات تشغل أحدث طائراتها إيرباص A350 إلى مونتريال

تستعد طيران الإمارات لتشغيل أحدث طائراتها إيرباص A350 لأول مرة في كندا اعتباراً من الأول من فبراير 2026، وذلك إلى مونتريال بدلاً من طائرة بوينج 777 التي تعمل حالياً على هذا الخط اليومي.

ويُعد تشغيل هذه الطائرة إلى مونتريال محطة مهمة للناقلة، حيث يشهد السوق الكندي للمرة الأولى تقديم الدرجة السياحية الممتازة ضمن رحلات طيران الإمارات.

وتأتي طائرة إيرباص A350 بمقصورات جديدة بالكامل وتقنيات مبتكرة تطرح للمرة الأولى في أسطول طيران الإمارات. وتضم الطائرة ثلاث درجات منها 32 مقعداً بتوزيع 1 ـ 2 ـ 1 يتيح الوصول المباشر للممر في درجة الأعمال، و28 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بمساحة واسعة للقدمين، و238 مقعداً في الدرجة السياحية.

وستشغل الناقلة الطائرة على رحلتها اليومية بين دبي ومونتريال، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 243» من دبي الساعة 02:45 لتصل إلى مونتريال الساعة 07:35، أما رحلة العودة «ئي كيه 244»، فستغادر مونتريال الساعة 10:40 لتصل إلى دبي الساعة 08:00 في اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ومونتريال).