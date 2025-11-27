افتتاح منشأة لشركة «إندو كيشور لوجيستيكس» بـ«دبي الجنوب»

أعلنت دبي الجنوب عن افتتاح منشأة متقدمة جديدة لشركة «إندو كيشور لوجيستيكس» في المنطقة اللوجستية. وتمتد المنشأة على مساحة تقارب 23.000 متر مربع، وبقدرة تخزين تصل إلى 75.000 منصة نقالة بارتفاع 22 متراً، وقد صممت للتعامل مع قطع الغيار بمختلف أحجامها، إلى جانب دعم عمليات التجارة الإلكترونية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «يعكس افتتاح المنشأة الجديدة ثقة الشركات العالمية بالبنية التحتية المتقدمة التي توفرها دبي الجنوب، وقدرتنا على دعم التوسع والابتكار. سنواصل العمل على تمكين شركائنا من الاستفادة من البيئة اللوجستية المتكاملة والربط السلس الذي نقدمه».