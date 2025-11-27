«المالية المركزية بالشارقة» تطلق خدمة الدفع الآجل بالتعاون مع «تابي»

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمة الدفع الآجل للرسوم والمعاملات الحكومية، بالتعاون مع شركة «تابي»، إحدى أبرز شركات حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تقديم خيارات دفع مرنة وميسرة، تمكن المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أعلى وتحسين تجربة المستخدم عبر منظومة دفع آمنة وموثوقة.

وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة، الذي نظمته الدائرة في مقرها، بحضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة.

والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، وحسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي، وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلي شركة «تابي».

حيث تم استعراض آليات تفعيل الخدمة، والدور المتوقع لها في ترسيخ بيئة مالية أكثر احتواء وتنافسية على مستوى الإمارة. وتتيح خدمة «تابي» للمتعاملين الاستفادة من خيارات الدفع المرن تمتد حتى 12 شهراً (4، 6، 8 أو 12 شهراً)، وفق الحد الائتماني المتاح في بطاقاتهم البنكية، عبر قنوات دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

وتمكن الخدمة المتعاملين من إنجاز الرسوم والمخالفات الحكومية بسلاسة وموثوقية، بما يوفر تجربة دفع خالية من التعقيدات، ويعكس حرص دائرة المالية المركزية على الارتقاء بمستوى الخدمات المالية الحكومية، وتلبية احتياجات المتعاملين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والخدمات في إمارة الشارقة.