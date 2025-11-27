«أدنوك للغاز» و«إمستيل» توقعان اتفاقية لمدة 20 عاماً بقيمة 14.69 مليار درهم لتوريد الغاز

وقعت «أدنوك للغاز» بي إل سي، أمس، اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 14.69 مليار درهم مع شركة «إمستيل»، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتكاملة لإنتاج الحديد الصلب ومواد البناء في المنطقة.

وتنص الاتفاقية، التي تسري لمدة عشرين عاماً، تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2027، على ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، لدعم عمليات «إمستيل»، وتعزيز نموها المستقبلي.

وتمثل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً، يُرسخ الشراكة طويلة الأمد بين «أدنوك للغاز» و«إمستيل»، وتؤكد التزام الطرفين بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

كما تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة، لأحد أبرز المنتجين الصناعيين في المنطقة، وتسهم في تعزيز مكانة «أدنوك للغاز» التنافسية، كمُمكن رئيس لمرونة القطاعات الصناعية، وتسريع الانتقال نحو مصادر أنظف للطاقة.وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»:

«تُؤكد هذه الاتفاقية المُهمة، والتي تهدف لتزويد شركة «إمستيل» بالغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، الدور المحوري لشركة «أدنوك للغاز» في دعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

وتلتزم «أدنوك للغاز» بالاستمرار في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز وزيادة القيمة، والمساهمة في ضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل».من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»:

«تفخر مجموعة «إمستيل» بتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع «أدنوك للغاز» من خلال هذه الاتفاقية المهمة، التي تؤكد قوة التعاون بين مؤسستين وطنيتين رائدتين، تسهمان في دفع مسيرة التحول الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة، تضمن إمدادات آمنة ومستدامة للطاقة لعملياتنا، وتؤكد التزامنا بتعزيز المحتوى الوطني، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني. وستستمر «إمستيل» من خلال تعاونها مع «أدنوك للغاز»، كشريك رئيس في قطاع الطاقة، بتطوير إنتاج الصلب الأخضر، بما يسهم في رفع الكفاءة على امتداد سلسلة القيمة».