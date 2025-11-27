جائزة «التميز المؤسسي بالشراكات والمشتريات الأخلاقية» لأراضي دبي

حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جائزة «التميز المؤسسي في الشراكات والمشتريات الأخلاقية والمسؤولة» من المعهد الأوروبي للإدارة الشرائية (EIPM)، في اعتراف دولي يعكس التزام الدائرة بمنظومة عمل تستند إلى القيم الأخلاقية والحوكمة الرشيدة.

ويؤكد ريادتها في تطوير ممارسات مشتريات وعلاقات مؤسسية قائمة على النزاهة والمسؤولية والاستدامة. ويأتي هذا الإنجاز النوعي بوصف الدائرة أول جهة على المستوى العالمي تحقق هذا التميز في مجال الشراكات، وأول جهة على مستوى الشرق الأوسط تنال هذا الاعتراف في مجال الموردين، بما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً مؤسسياً عالمياً يتبنى أعلى معايير الإدارة الحكومية، ويبرز مكانة دبي نموذجاً متقدماً في تطبيقها.

ويعكس هذا التقدير الدولي مستوى الثقة بأساليب العمل التي تعتمدها الدائرة في إدارة عمليات الشراء والتعاقد، التي تستند إلى الأخلاقيات والمسؤوليات المؤسسية في المشتريات والشراكات، وتقوم على الشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والعمل وفق إجراءات تضمن العدالة والامتثال، وتحقق قيمة مؤسسية واقتصادية مستدامة.

ويبرز منح الجائزة الدور المحوري لفرق العمل في تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات تشغيلية واضحة، وفي تعزيز كفاءة العمليات بما يخدم التنمية المؤسسية ويعكس جودة الأداء. وتؤكد الدائرة أن هذا الاعتراف الدولي يشكل حافزاً لمواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات، وتعميق العمل المؤسسي.