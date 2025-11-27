مدينة دبي الصناعية تحتفي بروادها من أبرز الشركات

نظمت مدينة دبي الصناعية فعالية خاصة تحت عنوان «وجهة تبدع صناعة»، بحضور عدد من أبرز الشخصيات وكبار المسؤولين، للاحتفاء بالإنجازات البارزة، التي حققتها الشركات القائمة، ضمن منظومتها على مدى أكثر من 20 عاماً.

وألقى خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، الكلمة الرئيسية في هذه الفعالية المميزة، التي تؤكد التزام مدينة دبي الصناعية الراسخ بتوفير البيئة الصناعية المتكاملة، التي تعزز قدرة شركات التصنيع على تحقيق النمو وبلوغ طموحاتها.

ومتحدثاً نيابة عن «دبي الصناعية»، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن المدينة تضطلع منذ أكثر من 20 عاماً بدور محوري في دعم مسيرة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودبي.

مشيراً إلى أن فعالية «وجهة تبدع صناعة» تعد فرصة مميزة، للاحتفاء بما حققته هذه الوجهة من إنجازات بارزة منذ تأسيسها. وقال: «يسرنا في هذه المناسبة أن نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة توفير بيئة أعمال متخصصة ومتكاملة، تعزز قدرة الشركات الصناعية على النمو ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية.