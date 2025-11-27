فعاليات متنوعة في احتفال بنك الإمارات دبي الوطني بعيد الاتحاد الـ54

احتفل بنك الإمارات دبي الوطني بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات بتنظيم مجموعة من الاحتفالات النابضة بالحياة في جميع مكاتبه في الدولة، استعرض خلالها الثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة وجمع الزملاء من جميع أنحاء المجموعة.

وسلطت الاحتفالات الضوء على روح الوحدة والترابط في دولة الإمارات وأشادت بالآباء المؤسسين ورؤاهم الطموحة الذين كرسوا جهودهم من أجل مسيرة التنمية وبناء المعرفة والشفافية والحوكمة والابتكار والازدهار الاقتصادي.

وتضمن برنامج الاحتفال أنشطة تفاعلية شملت الرسم على القماش، وأكشاك التقاط الصور ذات الطابع الخاص، والعناصر الترفيهية، مما أتاح للموظفين الفرصة للتجمع والتواصل والاحتفال وتكريم روح الوحدة التي تميز الوطن.

واحتفالاً بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات، بدأت الاحتفالات بالنشيد الوطني لدولة الإمارات الذي قدمه الفنان الإماراتي الموهوب سيف العلي، وأعقب ذلك عرض فيديو يلخص أبرز الإنجازات الرئيسية التي حققها البنك خلال العام في مجال التوطين.

وبمناسبة عيد الاتحاد لهذا العام، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني حملة «كوكب الإمارات» التي تحتفي بدولة الإمارات كعالم من التقدم والوحدة والابتكار. يروي فيديو الحملة قصةً مؤثرة لجدة وحفيدتها الصغيرة في منزل إماراتي. عندما تسأل الطفلة: «ماذا لو عشنا على كوكب آخر؟» تجيب الجدة: «نحن بالفعل نعيش على كوكب الإمارات».

من خلال حوارهما الودي، تستكشف الحملة ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة وتنعم به من أمن وأمان، وتناغم ثقافي، وقيم إماراتية أصيلة، ونمط حياة عصري، وابتكار وتفكير مستقبلي، وتعايش قائم على الاحترام بين سكانها من جميع الخلفيات.

وقد تم إطلاق الحملة عبر قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي والرقمية والإعلامية تحت شعار «كوكب الإمارات، كوكب متحدين على حبه».

تم تطوير حملة «كوكب الإمارات» بالتعاون مع وكالة «غير» الإماراتية، وتضمنت أنشطة ميدانية في منطقة ميدان مع شراكات في منافذ بيع إماراتية مثل «هوم بيكري» لتوزيع ملصقات الحملة، وأنشطة رقمية، وتعاون مع المؤثرين لتعزيز وصول الحملة، ومقاطع صوتية تعكس مشاعر السكان الأصيلة، ما يعزز رسالة الحملة.

وتضمنت الفقرات الترفيهية الحية عرضاً لأحد الفنانين للرسم بالرمال مستوحى من حملة زايد وراشد، وعرضاً لفيديو حملة «كوكب الإمارات». واختتمت الفعالية بكلمات ألقاها كبار القادة في البنك حول موضوع المجتمع والوحدة، مؤكدين التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتوحيد أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم.