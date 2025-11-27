فعاليات متنوعة في احتفال بنك الإمارات دبي الوطني بعيد الاتحاد الـ54

وسلطت الاحتفالات الضوء على روح الوحدة والترابط في دولة الإمارات وأشادت بالآباء المؤسسين ورؤاهم الطموحة الذين كرسوا جهودهم من أجل مسيرة التنمية وبناء المعرفة والشفافية والحوكمة والابتكار والازدهار الاقتصادي.
واحتفالاً بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات، بدأت الاحتفالات بالنشيد الوطني لدولة الإمارات الذي قدمه الفنان الإماراتي الموهوب سيف العلي، وأعقب ذلك عرض فيديو يلخص أبرز الإنجازات الرئيسية التي حققها البنك خلال العام في مجال التوطين.
من خلال حوارهما الودي، تستكشف الحملة ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة وتنعم به من أمن وأمان، وتناغم ثقافي، وقيم إماراتية أصيلة، ونمط حياة عصري، وابتكار وتفكير مستقبلي، وتعايش قائم على الاحترام بين سكانها من جميع الخلفيات.
وقد تم إطلاق الحملة عبر قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي والرقمية والإعلامية تحت شعار «كوكب الإمارات، كوكب متحدين على حبه».
وتضمنت الفقرات الترفيهية الحية عرضاً لأحد الفنانين للرسم بالرمال مستوحى من حملة زايد وراشد، وعرضاً لفيديو حملة «كوكب الإمارات». واختتمت الفعالية بكلمات ألقاها كبار القادة في البنك حول موضوع المجتمع والوحدة، مؤكدين التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتوحيد أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم.