«أبوظبي التجاري» يسجل رقماً قياسياً في «غينيس» لأكبر علم من مواد صديقة للبيئة

احتفالاً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك أبوظبي التجاري بفخر عن تحقيقه رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس بتصنيع أكبر علم من مواد صديقة للبيئة، بما يعكس التزام البنك الراسخ بالاستدامة واعتزازاً بالهوية الوطنية.

في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز مبادرات الاستدامة، تم تصميم العلم القياسي لدولة الإمارات بأيدي الفنانة الإماراتية المتخصصة في فن الفسيفساء، صفية الحبسي، ما يبرز اعتزاز البنك بالمواهب الوطنية. وتم استخدام مواد صديقة للبيئة في تصنيعه، ترسيخاً لثقافة المسؤولية البيئية في المجتمع وتجسيداً لإرث الإمارات.

كما تجدر الإشارة إلى أن قياس العلم قد بلغ 26.849 متراً مربعاً، وتم عرضه في المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي، تعبيراً عن قيم البنك، وحرصاً على تبني مبادرات مستدامة برؤية مبتكرة.

ويشيد بنك أبوظبي التجاري بدور المشاركين الذين أسهموا في هذا الإنجاز، ويواصل دعم المبادرات التي تعزز الابتكار وتحدث أثراً مستداماً للأجيال القادمة.