قمة المستثمرين تستضيف «برنامج قيادة الثروات والاستثمار بالشرق الأوسط»

استضافت قمة المستثمرين في الشرق الأوسط - نسخة أبوظبي، مؤخراً، برنامجاً تفاعلياً يستهدف قادة مكاتب العائلات وخبراء الاستثمار بعنوان «برنامج قيادة الثروات والاستثمار في الشرق الأوسط». واستهدفت هذه المبادرة تمكين العائلات وخبراء الاستثمار من توسيع شبكاتهم، وصقل مهاراتهم القيادية، وتعزيز كفاءة أعمالهم بأساليب أكثر تطوراً واحترافية.

ومن خلال القمة، شهد الشرق الأوسط ولأول مرة إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى الارتقاء بمكاتب العائلات من خلال استثمار احترافي يركز على تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة وفق أعلى المعايير العالمية. وقال آدم لادجاج، مؤسس جمعية مكاتب العائلات الإماراتية ونائب رئيس مجلس إدارتها: يرسخ البرنامج المبتكر الذي استضافته قمة المستثمرين بالشرق الأوسط التزام الجمعية بتحقيق التميز في حوكمة مكاتب العائلات وحرصها على تطويرها.

ونحن نفخر بشراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي في إطار هذا الحدث الذي يعكس تطور بيئة الأعمال وازدهار المشهد المالي بالإمارات.

وقال أمول داني، الرئيس التنفيذي للعمليات بجامعة نيويورك أبوظبي: «نفتخر بالتعاون مع جمعية الإمارات للشركات العائلية في هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها. ونؤمن في جامعة نيويورك أبوظبي بفعالية التعليم في تحفيز التغييرات ذات التأثير الملموس، ونرى في هذا البرنامج خير مثال على ذلك. يجمع البرنامج بين خبرتنا الأكاديمية والمتطلبات العملية للاستثمارات والشركات العائلية في بيئة اليوم، بما يوفره من مساحة للتعلم والتواصل والتأثير الفعال».

وأضاف: «أنا متحمس للغاية لاستقبال الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج، حيث سنساعد العائلات على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها، وتحديث هياكل أعمالهم، وتوسيع نطاق عملياتهم على الصعيد الدولي».