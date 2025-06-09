ميرسر ومارش: غالبية موظفي الإمارات يتمتعون بصحة جسدية وذهنية جيدة

أكد تقرير لشركتي ميرسر ومارش أن 85% من الموظفين في الإمارات يتمتعون بصحة جسدية وذهنية جيدة، أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 74%. كما يعتقد 64% منهم أن أصحاب العمل لديهم يعملون بشكل دؤوب على تعزيز تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية، بينما يشعر 58% منهم أن مؤسساتهم تهتم بصدق بعافيتهم وجودة صحتهم. وأوضح أكثر من ثلثي الموظفين (68%) أنهم يحققون تقدماً في مناصبهم الحالية. وعبّر 79% عن ثقتهم بمقدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية التي قد يحتاجون إليها هم أو عائلاتهم.

وأشار نحو ثلثي الموظفين في دولة الإمارات (62%) إلى تفضيلهم مزايا وظيفية أكثر تخصيصاً، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 78%، لا سيما مع استمرار نمو التوقعات المتعلقة بالمنافع المرنة التي تلبي احتياجات الموظفين.

وقال نصف الموظفين الذين تم استطلاع آرائهم في دولة الإمارات إنهم يفضلون الجداول المرنة، مثل أسابيع العمل المكثفة، ولكن تقتصر نسبة الموظفين الذين يعملون وفق هذه الجداول حالياً على 33% فقط. ويرى 49% من الموظفين أن خيارات التقاعد المرنة مهمة، ومع ذلك أكد 26% منهم فقط أن أصحاب عملهم الحاليين يوفرون تلك الخيارات.

كما أعرب الموظفون في الإمارات عن تزايد الاهتمام بخيارات المزايا الاستباقية والوقائية والمتدرجة، حيث قال نحو 81% من الموظفين إنهم سيكونون سعداء في حال قام صاحب العمل بمساعدتهم في التخطيط لاحتياجاتهم طويلة الأمد المتعلقة بالصحة والرعاية. وعبّر 80% عن ترحيبهم بفكرة ربط المشاركة في الرعاية الوقائية بحوافز مالية، بينما قال 76% إنه من دواعي تقديرهم أن يتمكنوا من دفع المزيد مقابل الحصول على تغطية محسنة أو إضافية.