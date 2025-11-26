دبي سكوير.. أكبر مول تجاري في دبي بـ180 مليار درهم

تستعد دبي لاستقبال «دبي سكوير مول»، أضخم مركز تجاري في الإمارة، حيث كشف محمد العبار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، أن دبي على موعد مع أكبر مشروع تجاري في التجزئة والتسوق - دبي سكوير مول بتكلفة قدرها 180 مليار درهم.

وتسعى شركة إعمار من خلال هذا المشروع إلى دمج التقنيات الذكية وتوفير مرافق للسيارات الكهربائية، لتحديد معايير جديدة في مفهوم المولات التجارية في دبي.

ويقع دبي سكوير مول في قلب مشروع دبي سكوير، الذي يجمع بين المساحات السكنية والتجارية تحت سقف واحد.

وقال العبار في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن المول قيد الإنشاء، ومن المقرر افتتاحه بعد 3 سنوات، مُشيراً إلى أنه يقع في خور دبي وبحجمٍ يساوي ثلاثة أضعاف منطقة برج خليفة، مضيفاً إن المول سوف يسمح بدخول السيارات الكهربائية.

هذا وصُمم المشروع ليواكب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، مع توفير مرافق مخصصة لها، ليكون وجهة مستقبلية صديقة للبيئة.

وستسهم التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تسهيل عملية التنقل والشراء داخل المول، ليقدم تجربة متكاملة صديقة للبيئة.

كما سيستضيف دبي سكوير مول مجموعة متنوعة من الفعاليات، والمتاجر المؤقتة، والمساحات المجتمعية، ليصبح أكثر من مجرد وجهة للتسوق.

وينضم دبي سكوير مول إلى مجموعة متميزة من ممتلكات شركة إعمار، التي تقدم كل منها تجربة مختلفة:

ـ دبي مول: يضم أكثر من 1300 متجر و200 مطعم، إضافة إلى معالم جذب مثل KidZania، وحلبة التزلج، والحوض المائي، مع خطط للتوسع مستقبلاً.

ـ دبي هيلز مول: يركز على العائلات، ويضم أكثر من 650 متجراً، مناطق ترفيهية وسينما، وقد صُمم مع مراعاة معايير الاستدامة.

ـ دبي مارينا مول: يقع على الواجهة البحرية ويضم أربعة طوابق للتسوق والمطاعم، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال.

ـ سوق البحار: تصميم تقليدي بجوار وسط مدينة دبي، يضم متاجر بوتيك ومطاعم، ومتصل بدبي مول.