اختتام ناجح لفعاليات حملة «العيد في دبي»

اختتمت، أمس، فعاليات احتفالات دبي بعيد الأضحى المبارك، في إطار حملة «العيد في دبي»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث زخرت مراكز التسوق في أرجاء بدبي، بسلسلة من الأنشطة الترفيهية، والعروض والجوائز الكبيرة والمكافآت الحصرية، التي استهدفت إرضاء جميع الأعمار ومختلف الأذواق.

وأطلقت أبرز العلامات التجارية في دبي، عروضاً ترويجية مغرية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع تخفيضات كبرى، وهدايا مع كل عملية شراء. وتضمنت قائمة المتاجر المشاركة في العروض بلومنغديلز، وإتش & إم، وريفر آيلاند، وفي للعطور، وإيس، وماماز وباباز، وبوما، ومجوهرات بيور جولد، وغيرها الكثير، ما وفر فرصة مثالية الشراء ملابس العيد، والهدايا المميزة.

كما أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات حملة خاصة، حيث قدمت المتاجر المشاركة عروضاً حصرية، وهدايا مجانية مع المشتريات، وعروض استرداد نصف السعر على قطع مختارة من الألماس واللؤلؤ، وخدمات الحفر المجانية على قطع المجوهرات، مع عدم وجود رسوم على استبدال القطع الذهبية القديمة.

جوائز كبرى

ونظمت مجموعة مراكز التسوق عرض «تسوق واربح»، حيث حصل المتسوقون الذين أنفقوا 200 درهم فأكثر في 24 من مراكز التسوق المشاركة، على قسيمة سحب رقمية، ما منح 25 شخصاً من سعداء الحظ فرصة الفوز بجوائز بقيمة 200000 درهم.

وتضمنت قائمة مراكز التسوق المشاركة: مركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، ومركز المنال، والقوز مول، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو مول، وسنترال مول، وسنشري مول، وكراون مول، ودبي فستيفال بلازا، وجبل علي مول، ومرحبا مول، ومركز مدن المجتمعي، وإن دبلي إس وست زون مول (الخيل ومزهر)، وبالم ستريب مول، وسيرينا ماركت بليس، ومركز شروق المجتمعي، وسيليكون سنترال مول، وسنسيت مول، وتايمز سكوير سنتر، وتاون مول، ومركز فيلانوفا المجتمعي، ووست زون مزهر مول.

أنشطة ترفيهية

ونظمت وجهات التسوق والترفيه الرائدة في دبي، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والفعاليات الخاصة بالعائلات. كما استمتعت العائلات والزوار باحتفالات عيد الأضحى على شاطئ البحر في ذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، مع تشكيلة مختارة من عروض المأكولات والمشروبات، وعروض التجزئة، والأنشطة الترفيهية الممتعة. وحظيت العائلات بتجربة غير مسبوقة، مع فعالية ممتعة، مستوحاة من عرض فيلم هاو تو ترين يور دراغون في مول الإمارات، والذي يتواصل حتى 14 يونيو.

وقدم دبي فستيفال سيتي مول، عرض «تخيل»، الذي تم تقديمه كل ساعة، ابتداءً من الساعة 7 مساءً، يومي 6 و7 يونيو. كما أضفت العروض التراثية لمسة ثقافية مميزة في اليومين الأول والثاني من العيد، ابتداءً من الساعة 5 مساءً، وحصل الزوار المحظوظون الذين يمرون عبر مدخل كبار الشخصيات، على هدايا تذكارية بين الساعة 2 ظهراً و9 مساءً.

ويستضيف ميركاتو مول عروضاً وورش عمل يومية، مستوحاة من أجواء عيد الأضحى المبارك، تتواصل حتى اليوم، إلى جانب أنشطة الرسم على الوجوه، وعروض حلوى غزل البنات، وأنشطة حِرَفية وإبداعية. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض ترويجية حصرية، من خلال تطبيق «بريفيليدج بلس».